Donald Trump spotka się z Łukaszenką? Miałoby do tego dojść podczas Rady Pokoju. "Bardzo Szanowany Prezydent"

Donald Trump / autor: PAP/EPA

Prezydent Donald Trump powiedział, że liczy na spotkanie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką podczas następnego spotkania Rady Pokoju. Podziękował też Łukaszence za uwolnienie więźniów politycznych.

W zeszłym tygodniu mój wysłannik na Białoruś, John Coale, po negocjacjach z Bardzo Szanowanym Prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, doprowadził do uwolnienia kolejnych 250 więźniów politycznych! Tym samym łączna liczba więźniów łaskawie uwolnionych przez Prezydenta Łukaszenkę od maja ubiegłego roku przekroczyła 500

— napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Chciałbym serdecznie podziękować Prezydentowi za to i z niecierpliwością czekam na spotkanie z nim na kolejnym posiedzeniu Rady Pokoju!

— dodał.

Białoruś jest jednym z członków stworzonej przez Trumpa Rady Pokoju, lecz nie wzięła udziału w inauguracyjnym posiedzeniu w Waszyngtonie w lutym br., bo wizy nie otrzymał szef bialoruskiej dyplomacji, Maksym Ryżenkow. Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze ustalony. Wpis Trumpa sugeruje jednak, że może się spotkać z Łukaszenką, co sugerował wcześniej białoruski dyktator. Byłoby to jego pierwsze spotkanie z amerykańskim prezydentem w ciągu ponad 30-letnich rządów.

Informacja Białego Domu

Biały Dom oznajmił, że nie ma jeszcze planów spotkania z Łukaszenką, choć nie wykluczył, że może do niego dojść.

Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że jest gotów spotkać się z każdym, jeśli będzie to korzystne dla interesów USA. Chociaż nie ma w tej chwili planów spotkania z prezydentem Białorusi Łukaszenką, postrzegamy to ostatnie uwolnienie więźnia jako kolejny konstruktywny krok w kierunku poprawy naszych dwustronnych relacji z Białorusią

— powiedział PAP wysoki rangą urzędnik administracji, nawiązując do decyzji Mińska z ubiegłego tygodnia o uwolnieniu 250 więźniów politycznych.

Będziemy dalej oceniać możliwości na dalsze zaangażowanie z Białorusią w przyszłości, jeśli będziemy obserwować dalsze postępy

— dodał.

W ramach kilku rund uwalniania więźniów politycznych, białoruskie władze wypuściły z więzień dotąd ponad 500 osób, w zamian otrzymując zdjęcie sankcji m.in. z linii lotniczych Bieławia oraz państwowych koncernów nawozowych, producentów najważniejszego towaru eksportowego Białorusi, jakim są nawozy sztuczne.

