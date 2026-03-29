Trwa 1496. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 30 marca 2026 r.
00:01. Ranni Rosjanie dobijani przez kolegów
Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow poinformował, że codziennie otrzymuje nagrania wideo z linii frontu, na których widać, jak ranni rosyjscy żołnierze popełniają samobójstwo lub są dobijani przez swoich towarzyszy.
Codziennie otrzymujemy nagrania z linii frontu, na których widać, jak piechota wroga sama się niszczy. Najczęściej dzieje się to albo po trafieniu przez drona, albo podczas otaczania przez ukraiński rój dronów. Z każdym dniem liczba ta rośnie
— napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.
Według ministra takie postępowanie jest wynikiem decyzji podejmowanych w Rosji.
Po pierwsze, propaganda mówi o kontroli nad sytuacją i przewadze. Jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej: nieprzygotowani ludzie, brak szans na ewakuację i nieustanna presja ze strony dronów
— zaznaczył.
Fedorow uważa, że rosyjskie dowództwo zabrania żołnierzom poddawania się do niewoli.
Propaganda głosi, że lepiej od razu zginąć. Chociaż po wzięciu do niewoli żołnierz ma duże szanse na wymianę; takie wymiany odbywają się regularnie między stronami. Jednak Rosja odbiera swoim obywatelom prawo do życia
— zauważył.
Minister obrony oznajmił, że marzec może okazać się rekordowym miesiącem pod względem strat rosyjskich – liczba zabitych i ciężko rannych może przekroczyć 30 tysięcy.
Osiągnięcie poziomu 50 tysięcy zabitych wojskowych miesięcznie będzie miało dla Rosji poważne konsekwencje
— uważa Fedorow.
