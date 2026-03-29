NA ŻYWO

RELACJA. 1496. dzień wojny na Ukrainie. Ranni rosyjscy żołnierze popełniają samobójstwo lub są dobijani przez swoich towarzyszy

  • Świat
  • opublikowano:
Zniszczony dom w Odessie / autor: PAP/EPA

Trwa 1496. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 30 marca 2026 r.

00:01. Ranni Rosjanie dobijani przez kolegów

Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow poinformował, że codziennie otrzymuje nagrania wideo z linii frontu, na których widać, jak ranni rosyjscy żołnierze popełniają samobójstwo lub są dobijani przez swoich towarzyszy.

Codziennie otrzymujemy nagrania z linii frontu, na których widać, jak piechota wroga sama się niszczy. Najczęściej dzieje się to albo po trafieniu przez drona, albo podczas otaczania przez ukraiński rój dronów. Z każdym dniem liczba ta rośnie

— napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Według ministra takie postępowanie jest wynikiem decyzji podejmowanych w Rosji.

Po pierwsze, propaganda mówi o kontroli nad sytuacją i przewadze. Jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej: nieprzygotowani ludzie, brak szans na ewakuację i nieustanna presja ze strony dronów

— zaznaczył.

Fedorow uważa, że rosyjskie dowództwo zabrania żołnierzom poddawania się do niewoli.

Propaganda głosi, że lepiej od razu zginąć. Chociaż po wzięciu do niewoli żołnierz ma duże szanse na wymianę; takie wymiany odbywają się regularnie między stronami. Jednak Rosja odbiera swoim obywatelom prawo do życia

— zauważył.

Minister obrony oznajmił, że marzec może okazać się rekordowym miesiącem pod względem strat rosyjskich – liczba zabitych i ciężko rannych może przekroczyć 30 tysięcy.

Osiągnięcie poziomu 50 tysięcy zabitych wojskowych miesięcznie będzie miało dla Rosji poważne konsekwencje

— uważa Fedorow.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych