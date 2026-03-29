RELACJA. 31. dzień wojny z Iranem. Trump zagroził Teheranowi zniszczeniem elektrowni, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumieni

Teheran / autor: PAP/EPA
Teheran / autor: PAP/EPA

Trwa 31. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Poniedziałek, 30 marca 2026 r.

16:26. MSZ Iranu: nie wycofamy naszego ambasadora z Libanu

Ambasador Iranu w Bejrucie pozostanie w Libanie mimo otrzymanego od władz libańskich nakazu opuszczenia tego kraju - powiedział w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei, cytowany przez agencję AFP. Dyplomata został oskarżony o ingerowanie w wewnętrzne sprawy Libanu.

Nasza ambasada jest otwarta, a ambasador kontynuuje pracę w Bejrucie

— oświadczył Bagei.

15:04. Trump zagroził Iranowi zniszczeniem elektrowni, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie

Amerykański prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a cieśnina Ormuz - natychmiast otwarta dla żeglugi - przekazała agencja AP, powołując się na wpis przywódcy USA na portalu Truth Social.

Stany Zjednoczone Ameryki prowadzą poważne rozmowy z NOWYM I BARDZIEJ ROZSĄDNYM REŻIMEM w sprawie zakończenia naszych działań wojskowych w Iranie”

— napisał Trump.

Poczyniono ogromne postępy, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, i jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast otwarta dla biznesu, zakończymy nasz uroczy pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierty naftowe i wyspę Chark (a może i wszystkie ich zakłady odsalania wody!), których dotychczas nie tknęliśmy

— napisał.

Dodał, że byłby to odwet za „wielu (amerykańskich) żołnierzy i inne osoby, które Iran zmasakrował i pozabijał w ciągu 47 lat” rządów władz w Teheranie.

14:29. Potwierdzono śmierć drugiego żołnierza UNIFIL w Libanie

Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles potwierdziła śmierć drugiego żołnierza sił UNIFIL w Libanie w wyniku nowego ataku na konwój. W ramach misji ONZ stacjonuje tam 700 hiszpańskich żołnierzy.

Prócz niedzielnego ataku, w którym indonezyjski żołnierz poniósł śmierć, a drugi doznał bardzo poważnych obrażeń, kilka minut temu doszło do kolejnego ataku na konwój. Zginął drugi indonezyjski żołnierz

— powiedziała w południe minister, cytowana przez agencję EFE.

W niedzielę w wyniku eksplozji pocisku w pobliżu miejscowości Adszit al-Kusajr w południowym Libanie zginął jeden indonezyjski żołnierz, a drugi został poważnie ranny. Kontyngent indonezyjski znajduje się pod dowództwem hiszpańskim w bazie Miguel de Cervantes w pobliżu Mardż Ujun.

13:16. Atak na rafinerię w Hajfie

W sieci pokazano nagranie, ukazujące moment irańskiego ataku na rafinerię ropy naftowej w Hajfie, w Izraelu.

11:20. W Iranie wykonano wyroki śmierci na dwóch mężczyznach związanych z opozycją

W Iranie wykonano dziś wyrok śmierci na dwóch mężczyznach związanych z opozycją - przekazała agencja dpa, powołując się na irański portal sądowniczy Mizan. Zostali skazani za planowanie zbrojnych ataków z wykorzystaniem zaimprowizowanej wyrzutni pocisków - podały władze.

Informując o egzekucji, państwowe radio określiło straconych jako „elementy terrorystycznej grupy obłudników”, co - jak odnotowała dpa - jest aluzją do Ludowych Mudżahedinów (MEK).

10:25. Władze potwierdziły śmierć dowódcy marynarki wojennej IRGC Alirezy Tangsiriego

Władzie Iranu potwierdziły w poniedziałek śmierć dowódcy marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Alirezy Tangsiriego - podała agencja Reutera powołując się na państwowe media. Jak wynika z oświadczenia IRGC Tangsiri zmarł wskutek obrażeń odniesionych w rezultacie wrogiego ataku.

W czwartek minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że Tangsiri i inni dowódcy wysokiego szczebla zginęli w „precyzyjnym i śmiertelnym” ostrzale.

Armia izraelska informowała, że „Tangsiri był odpowiedzialny za ataki na tankowce i statki handlowe oraz osobiście zagrażał wolności żeglugi i handlu w cieśninie Ormuz oraz w międzynarodowej strefie morskiej”.

09:56. El Pais”: Hiszpania zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów biorących udział w ataku na Iran

Hiszpania zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów biorących udział w wojnie z Iranem – poinformował hiszpański dziennik „El Pais”, powołując się na źródła wojskowe.

09:22. Do Japonii dotarła pierwsza dostawa ropy z Bliskiego Wschodu z ominięciem cieśniny Ormuz

Dziennik „Asahi Shimbun” poinformował, że do Japonii dotarła pierwsza dostawa bliskowschodniej ropy naftowej od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran 28 lutego. Surowiec przetransportowano z ominięciem cieśniny Ormuz.

Tankowiec przewożący 640 tys. baryłek saudyjskiej ropy przypłynął w sobotę do rafinerii w mieście Imabari w prefekturze Ehime w północno-zachodniej części wyspy Sikoku. Jak podają lokalne media, jednostka wyruszyła 1 marca z portu Janbu nad Morzem Czerwonym.

09:10. Australijski rząd obniża o połowę akcyzę na paliwo w związku z wojną na Bliskim Wschodzie

Rząd Australii ogłosił w poniedziałek obniżenie o połowę akcyzy na paliwo, co będzie kosztować państwo 2,55 mld dolarów australijskich (1,75 mld USD). Premier Anthony Albanese podkreślił, że celem jest pomoc obywatelom i zaapelował do władz USA o jasne określenie celów wojny z Iranem.

Akcyza na benzynę i olej napędowy zostanie obniżona od środy o 26,3 centa australijskiego (0,18

08:18. Trump dla „FT”: chciałbym „przejąć ropę z Iranu”

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla dziennika „Financial Times”, że chciałby „przejąć ropę z Iranu” i może przejąć centrum eksportowe na wyspie Chark, punkt wyjściowy dla 90 proc. irańskiego eksportu ropy.

Trump wyjaśnił, że najchętniej doprowadziłby do przejęcia ropy, ale „niektórzy głupcy w USA” pytają: „Po co to robicie?”.

Prezydent wzmacnia siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, a Pentagon nakazał rozmieszczenie 10 tys. żołnierzy przeszkolonych do działań desantowych - przypomniał „FT”. Do regionu przybyło ok. 3,5 tys. żołnierzy, w tym ponad 2 tys. marines. Kolejne 2,2 tys. żołnierzy piechoty morskiej jest w drodze, a tysiące żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej również otrzymali rozkaz dotarcia na Bliski Wschód.

07:36. Groźby Iranu, ofiary w Kuwejcie i wzrost cen ropy

Irańskie dowództwo zagroziło atakami na domy amerykańskich i izraelskich polityków oraz wojskowych na Bliskim Wschodzie – podała stacja BBC. Kontynuacja działań militarnych w regionie i doniesienia medialne o możliwości operacji sił lądowych USA w Iranie ponownie wywindowały cenę ropy.

Rzecznik Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gen. Ebrahim Zolfaghari, oświadczył, że zapowiadane uderzenia to „środek odwetowy”. Oskarżył jednocześnie USA i Izrael o „branie na cel domów mieszkalnych irańskich cywilów w różnych miastach”.

06:42. Trump: Irańczycy zgodzili się na większość naszych propozycji

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że negocjacje z Iranem przebiegają doskonale i że Irańczycy zgodzili się na większość z 15 punktów amerykańskiej propozycji. Zaznaczył jednak, że możliwe jest fiasko rozmów.

Trump ocenił podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej z Florydy do Waszyngtonu, że negocjacje „pośrednie i bezpośrednie” z Iranem idą „skrajnie dobrze” i wyraził nadzieję, że do porozumienia dojdzie już wkrótce.

00:01. BBC: pojawiła się kolejna wiadomość przypisywana Modżtabie Chameneiemu

W najnowszej wiadomości przypisywanej najwyższemu przywódcy Iranu Modżtabie Chameneiemu, miał on podziękować narodowi irackiemu i przywódcom religijnym za „jasne stanowisko w sprawie agresji na Iran” - poinformował portal BBC.

Według irańskiej agencji Tasnim, na którą powołuje się BBC, wiadomość przypisywana Chameneiemu została przekazana stronie irackiej przez ambasadora Iranu w Bagdadzie.

Od czasu objęcia urzędu przez Modżtabę Chameneiego na początku marca opublikowano kilka pisemnych wiadomości, które są mu przypisywane. Jednak nie pojawił się on jeszcze publicznie, ani w telewizji państwowej.

Poprzedni najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, ojciec Modżtaby, zginął 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, ale wciąż nie został pochowany.

Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że Modżtaba Chamenei „nie żyje lub jest w bardzo złym stanie, ponieważ nikt o nim nie słyszał”. Ambasador Iranu przy ONZ w Genewie twierdzi, że nieobecność Chameneiego w życiu publicznym wynika ze „względów bezpieczeństwa”.

Izrael zapowiadał atak na Modżtabę Chameneiego zarówno przed jak i po objęciu przez niego najwyższego stanowiska w Iranie.

Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę w wysokości 1 mln dolarów za każdego z 10 irańskich wysokiej rangi urzędników, w tym za nowego najwyższego przywódcę - przypomina BBC.

red/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

