Trwa 31. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 30 marca 2026 r.
00:01. BBC: pojawiła się kolejna wiadomość przypisywana Modżtabie Chameneiemu
W najnowszej wiadomości przypisywanej najwyższemu przywódcy Iranu Modżtabie Chameneiemu, miał on podziękować narodowi irackiemu i przywódcom religijnym za „jasne stanowisko w sprawie agresji na Iran” - poinformował portal BBC.
Według irańskiej agencji Tasnim, na którą powołuje się BBC, wiadomość przypisywana Chameneiemu została przekazana stronie irackiej przez ambasadora Iranu w Bagdadzie.
Od czasu objęcia urzędu przez Modżtabę Chameneiego na początku marca opublikowano kilka pisemnych wiadomości, które są mu przypisywane. Jednak nie pojawił się on jeszcze publicznie, ani w telewizji państwowej.
Poprzedni najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, ojciec Modżtaby, zginął 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, ale wciąż nie został pochowany.
Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że Modżtaba Chamenei „nie żyje lub jest w bardzo złym stanie, ponieważ nikt o nim nie słyszał”. Ambasador Iranu przy ONZ w Genewie twierdzi, że nieobecność Chameneiego w życiu publicznym wynika ze „względów bezpieczeństwa”.
Izrael zapowiadał atak na Modżtabę Chameneiego zarówno przed jak i po objęciu przez niego najwyższego stanowiska w Iranie.
Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę w wysokości 1 mln dolarów za każdego z 10 irańskich wysokiej rangi urzędników, w tym za nowego najwyższego przywódcę - przypomina BBC.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756771-relacja-31-dzien-wojny-z-iranem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.