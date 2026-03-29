RELACJA. 31. dzień wojny z Iranem. Pojawiła się kolejna wiadomość przypisywana Modżtabie Chameneiemu

Teheran / autor: PAP/EPA
Trwa 31. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Poniedziałek, 30 marca 2026 r.

00:01. BBC: pojawiła się kolejna wiadomość przypisywana Modżtabie Chameneiemu

W najnowszej wiadomości przypisywanej najwyższemu przywódcy Iranu Modżtabie Chameneiemu, miał on podziękować narodowi irackiemu i przywódcom religijnym za „jasne stanowisko w sprawie agresji na Iran” - poinformował portal BBC.

Według irańskiej agencji Tasnim, na którą powołuje się BBC, wiadomość przypisywana Chameneiemu została przekazana stronie irackiej przez ambasadora Iranu w Bagdadzie.

Od czasu objęcia urzędu przez Modżtabę Chameneiego na początku marca opublikowano kilka pisemnych wiadomości, które są mu przypisywane. Jednak nie pojawił się on jeszcze publicznie, ani w telewizji państwowej.

Poprzedni najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, ojciec Modżtaby, zginął 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, ale wciąż nie został pochowany.

Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że Modżtaba Chamenei „nie żyje lub jest w bardzo złym stanie, ponieważ nikt o nim nie słyszał”. Ambasador Iranu przy ONZ w Genewie twierdzi, że nieobecność Chameneiego w życiu publicznym wynika ze „względów bezpieczeństwa”.

Izrael zapowiadał atak na Modżtabę Chameneiego zarówno przed jak i po objęciu przez niego najwyższego stanowiska w Iranie.

Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę w wysokości 1 mln dolarów za każdego z 10 irańskich wysokiej rangi urzędników, w tym za nowego najwyższego przywódcę - przypomina BBC.

Powiązane tematy

