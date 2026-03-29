Niemcy szykują zmiany legislacyjne w kwestii „picia pod nadzorem” dla nieletnich. Minister ds. rodziny przygotowała ze swoimi współpracownikami dedykowany projekt ustawy. To część większego planu.
Jak podaje portal Politico niemiecka minister ds. rodziny Karin Prien zamierza znieść „picie pod nadzorem” dla osób nieletnich – od 14 roku życia. Jej resort przygotował już dedykowany projekt ustawy.
Według dokumentu, ma zostać zniesiony wyjątek, który zezwala nieletnim na spożywanie i zakup alkoholu (szampan, wino, piwo), znajdującym się pod opieką pełnoletnich.
Ministerstwo tłumaczy pomysł narastającym problemem z uzależnieniem wśród nieletnich. Resort wskazuje, iż należy zastosować środki prewencyjne, w celu ochrony dzieci i młodzieży.
„Picie pod nadzorem” nie pomaga
Działanie resortu ds. rodziny jest częścią większego zamysłu, który dotyczy reformy pomocy nieletnim. Media podają, że projekt ustawy znajduje się w fazie konsultacji z organizacjami. Zakładają, że do końca roku zostanie przyjęty przez Bundestag.
W zeszłym roku Bundesrat przegłosował zmiany, w uchwale wskazano, iż badania naukowe pokazują, że nieletni są bardzo wrażliwi na alkohol. Niemieccy decydenci zaznaczyli, że „picie pod nadzorem” nie chroni młodzieży, jedynie stanowi ryzyko.
xyz/Politico
