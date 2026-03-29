Skandal w Jerozolimie! Kard. Pizzaballa nie został wpuszczony do Bazyliki Grobu Pańskiego! Macron: Potępiam decyzję izraelskiej policji

Macron stanął w obronie łacińskiego patriarchy Jerozolimy / autor: EPA/Thibault Camus / POOL MAXPPP OUT Dostawca: PAP/EPA
Macron stanął w obronie łacińskiego patriarchy Jerozolimy / autor: EPA/Thibault Camus / POOL MAXPPP OUT Dostawca: PAP/EPA

Francuski prezydent Emmanuel Macron postanowił stanąć w obronie Kościoła katolickiego.

Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazylki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo.

Reakcja Macrona

Na sprawę w mediach społecznościowych zareagował Emmanuel Macron, prezydent Francji.

Wyrażam pełne poparcie dla łacińskiego patriarchy Jerozolimy i chrześcijan w Ziemi Świętej, którym uniemożliwiono odprawienie mszy świętej w Niedzielę Palmową w Bazylice Grobu Pańskiego

— wskazał.

Potępiam decyzję izraelskiej policji, która wpisuje się w niepokojącą serię naruszeń statusu miejsc świętych w Jerozolimie

— napisał.

Wolność kultu w Jerozolimie musi być zagwarantowana wszystkim religiom

— podkreślił.

Francuski prezydent zamieścił ten wpis w trzech językach: francuskim, hebrajskim i arabskim.

Adrian Siwek/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

