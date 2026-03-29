Francuski prezydent Emmanuel Macron postanowił stanąć w obronie Kościoła katolickiego. „Wyrażam pełne poparcie dla łacińskiego patriarchy Jerozolimy i chrześcijan w Ziemi Świętej, którym uniemożliwiono odprawienie mszy świętej w Niedzielę Palmową w Bazylice Grobu Pańskiego” - napisał w serwisie X.
Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazylki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo.
Reakcja Macrona
Na sprawę w mediach społecznościowych zareagował Emmanuel Macron, prezydent Francji.
Wyrażam pełne poparcie dla łacińskiego patriarchy Jerozolimy i chrześcijan w Ziemi Świętej, którym uniemożliwiono odprawienie mszy świętej w Niedzielę Palmową w Bazylice Grobu Pańskiego
— wskazał.
Potępiam decyzję izraelskiej policji, która wpisuje się w niepokojącą serię naruszeń statusu miejsc świętych w Jerozolimie
— napisał.
Wolność kultu w Jerozolimie musi być zagwarantowana wszystkim religiom
— podkreślił.
Francuski prezydent zamieścił ten wpis w trzech językach: francuskim, hebrajskim i arabskim.
Adrian Siwek/PAP/X
