Francuska policja aresztowała dwie kolejne osoby podejrzane w związku z udaremnionym atakiem na paryski oddział Bank of America – poinformowała prokuratura antyterrorystyczna (PNAT).
Dwie kolejne osoby zatrzymano (w sobotę - PAP) wieczorem w ramach śledztwa wszczętego 28 marca 2026 r. w sprawie przestępstw popełnionych przeciwko Bank of America
— poinformowała prokuratura.
Zgodnie z francuskim prawem osoby podejrzane o terroryzm mogą być przetrzymywane w areszcie do 96 godzin, z możliwością przedłużenia za zgodą sądu.
{Udaremniono atak terrorystyczny w centrum Paryża! Zamachowiec próbował podłożyć bombę przy wejściu do Bank of America}
Śledztwo
W sobotę PNAT poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zniszczenia ogniem lub innymi niebezpiecznymi środkami, a także produkcji, posiadania i transportu materiałów wybuchowych lub zapalających.
Pierwszego podejrzanego, osobę nieletnią, zatrzymano w sobotę. Jego areszt został przedłużony. Zatrzymany zeznał, że została wynajęty przez nieznaną osobę, która za pośrednictwem Snapchata obiecała mu za atak 600 euro.
Zapytany przez telewizję BFMTV o potencjalnych zleceniodawców, szef MSW Laurent Nunez wskazał na podejrzenia dotyczące Iranu, ale zastrzegł, że nie zostały one dotąd potwierdzone.
Próba zamachu
Relacjonując okoliczności udaremnienia zamachu, minister powiedział, że w sobotę wczesnym rankiem patrol policji zauważył dwie osoby podkładające i próbujące podpalić przed bankiem ładunek wybuchowy domowej roboty. Dodał, że urządzenie, choć prymitywne, mogło być skuteczne. Stwierdził, że sprawcy najprawdopodobniej byli pospolitymi przestępcami działającymi na zlecenie. Powiedział, że władze dostrzegły podobieństwo do incydentów m.in. w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, gdzie dokonywano prób podłożenia ładunków wybuchowych przy obiektach powiązanych z USA.
Jak przypomniała agencja Bloomberga, na początku marca eksplodował ładunek wybuchowy pod szkołą żydowską w Amsterdamie. W Rotterdamie zdetonowano ładunek w miejscowej synagodze; zatrzymano sześć osób. W Norwegii cztery osoby - matka i trzech synów - zostały zatrzymane w związku z wybuchem przed ambasadą USA w Oslo.
Irańska ambasada we Francji odmówiła komentarza w sprawie wypowiedzi Nuneza.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756749-kolejne-zatrzymania-ws-proby-zamachu-na-bank-w-paryzu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.