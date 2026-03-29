„Kilka dronów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Finlandii na południowym wschodzie kraju, dwa z nich spadły w okolicy miasta Kouvola, około 150 km od Helsinek i około 80 km od granicy z Rosją” - podał fiński premier Petteri Orpo. „Prawdopodobnie są to ukraińskie bezzałogowce” - dodał.
To naruszenie terytorium traktujemy bardzo poważnie, badamy sprawę
— powiedział szef rządu w programie radia Yle.
Misja
Jak poinformowało ministerstwo obrony, fińskie siły powietrzne przeprowadziły misję rozpoznawczą z udziałem myśliwca F/A-18 Hornet. Według dotychczasowych ustaleń jeden dron spadł na obszarze położonym na północ od Kouvoli, a drugi - na wschód od tego miasta. Na miejsce skierowano radiowozy, pojazdy wojskowe i ambulanse. Policja przekazała, że nikt nie odniósł obrażeń.
Wcześniej niektóre media informowały, że drony mogły być rosyjskie i zostały zestrzelone.
Nazdór i ochrona
Fińskie siły zbrojne ogłosiły w piątek, że wzmocniły nadzór i ochronę integralności terytorialnej kraju, zwłaszcza w południowo-wschodniej części oraz nad Zatoką Fińską, w związku z nasilonymi w ostatnich dniach atakami Ukrainy na rosyjskie porty naftowe w regionie Petersburga.
W wyniku tych zdarzeń ukraińskie drony naruszyły w ostatnich dniach także przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii.
Według rosyjskich władz w nocy z soboty na niedzielę Ukraina ponownie zaatakowała rosyjski port Ust-Ługa w pobliżu granicy z Estonią.
Adrian Siwek/PAP
