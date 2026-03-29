Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za blokowanie programu SAFE. Przekonywał, że głowa polskiego państwa „szkodzi polskim interesom”.
Chociaż Niemcy sami nie zamierzają zaciągać ogromnego kredytu w ramach programu SAFE, to najwidoczniej bardzo zależy im na to, aby „korzystała” z niego Polska.
Najlepszym przykładem tego był fakt, że głosowanie nad ustawą ws. SAFE w polskim Sejmie bezpośrednio obserwował niemiecki ambasador w RP, co wywołało ogromne kontrowersje..
Niemiecki atak
Teraz „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaatakował prezydenta, który zawetował szkodliwą ustawę i przekonywał, że Karol Nawrocki chce „siać chaos przed wyborami parlamentarnymi”.
Na rok przed wyborami, walka o władzę w Polsce nabiera cech groteskowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego zawiera sojusz z prezydentem Karolem Nawrockim, który zwalcza rząd
— przekonywał Andreas Mihm
Ten przypadek prowadzi do zaognienia nastrojów w polityce wewnętrznej w kraju, który jest najważniejszym partnerem handlowym i miejscem inwestycji w Europie Wschodniej, a w dodatku podkopuje więzi łączące Polskę z UE i jest oparty na wrogości do Niemiec
— pisał.
Żale
Następnie przekonywał, że sprzeciw wobec ogromnego kredytu na niejasnych zasad i obwarunkowanego alarmującym mechanizmem warunkowości to „szkodzenie Polsce’.
Postawy PiS nie da się usprawiedliwić, ponieważ szkodzi ona polskim interesom, gospodarce i dobrobytowi w kraju
— stwierdził.
Adrian Siwek/Dw.com/FAZ
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756735-niemieckie-media-chca-wcisnac-polsce-safe-i-atakuja-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.