Niemieckie media usilnie chcą wcisnąć Polsce SAFE i atakują prezydenta Nawrockiego. "Szkodzi polskim interesom". Dlaczego sami nie biorą?

Niemieckie media zaatakował prezydenta Nawrockiego / autor: PAP/Adam Warżawa
Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za blokowanie programu SAFE. Przekonywał, że głowa polskiego państwa „szkodzi polskim interesom”.

Chociaż Niemcy sami nie zamierzają zaciągać ogromnego kredytu w ramach programu SAFE, to najwidoczniej bardzo zależy im na to, aby „korzystała” z niego Polska.

Najlepszym przykładem tego był fakt, że głosowanie nad ustawą ws. SAFE w polskim Sejmie bezpośrednio obserwował niemiecki ambasador w RP, co wywołało ogromne kontrowersje..

Niemiecki atak

Teraz „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaatakował prezydenta, który zawetował szkodliwą ustawę i przekonywał, że Karol Nawrocki chce „siać chaos przed wyborami parlamentarnymi”.

Na rok przed wyborami, walka o władzę w Polsce nabiera cech groteskowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego zawiera sojusz z prezydentem Karolem Nawrockim, który zwalcza rząd

— przekonywał Andreas Mihm

Ten przypadek prowadzi do zaognienia nastrojów w polityce wewnętrznej w kraju, który jest najważniejszym partnerem handlowym i miejscem inwestycji w Europie Wschodniej, a w dodatku podkopuje więzi łączące Polskę z UE i jest oparty na wrogości do Niemiec

— pisał.

Żale

Następnie przekonywał, że sprzeciw wobec ogromnego kredytu na niejasnych zasad i obwarunkowanego alarmującym mechanizmem warunkowości to „szkodzenie Polsce’.

Postawy PiS nie da się usprawiedliwić, ponieważ szkodzi ona polskim interesom, gospodarce i dobrobytowi w kraju

— stwierdził.

{Kopia nigdy nie będzie oryginałem! PSL złożyło własny projekt Polskiego SAFE 0%. „Naprawia błędy projektu prezydenckiego" Władysław Kosiniak-Kamysz myśli o ustawie Polski SAFE 0%, ale chce ją „poprawiać". Jak i gdzie trafiłyby pieniądze z NBP?}

Adrian Siwek/Dw.com/FAZ

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

