Chwile grozy w centrum Derby w Anglii! Kierowca wjechał w tłum pieszych. Co najmniej siedem osób jest rannych. "Absolutna masakra"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Weakheart Drop, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Kilka osób zostało rannych, w tym niektóre ciężko, gdy wczoraj późnym wieczorem w mieście Derby w środkowej Anglii samochód osobowy wjechał w pieszych” - poinformowała miejscowa policja.

Ratownicy medyczni udzielili najbardziej poszkodowanym pomocy na miejscu, a następnie przewieźli ich do szpitala.

„Absolutna masakra”

Wkrótce po tym zdarzeniu, do którego doszło na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Derby, policja zatrzymała samochód marki Suzuki, który prawdopodobnie brał udział w zdarzeniu. Jego kierowca, mężczyzna po trzydziestce, został aresztowany.

Nasze śledztwo jest na wczesnym etapie, ale chcielibyśmy usłyszeć relację każdego, kto widział czarne Suzuki Swift jadące w centrum miasta mniej więcej w tym czasie, gdy doszło do zdarzenia

— oznajmiła miejscowa policja.

Jeden ze świadków powiedział mediom, że była to „absolutna masakra”, a wiele osób leżało na jezdni i chodniku.

PAP/tt

