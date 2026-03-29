„Kilka osób zostało rannych, w tym niektóre ciężko, gdy wczoraj późnym wieczorem w mieście Derby w środkowej Anglii samochód osobowy wjechał w pieszych” - poinformowała miejscowa policja.
Ratownicy medyczni udzielili najbardziej poszkodowanym pomocy na miejscu, a następnie przewieźli ich do szpitala.
„Absolutna masakra”
Wkrótce po tym zdarzeniu, do którego doszło na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Derby, policja zatrzymała samochód marki Suzuki, który prawdopodobnie brał udział w zdarzeniu. Jego kierowca, mężczyzna po trzydziestce, został aresztowany.
Nasze śledztwo jest na wczesnym etapie, ale chcielibyśmy usłyszeć relację każdego, kto widział czarne Suzuki Swift jadące w centrum miasta mniej więcej w tym czasie, gdy doszło do zdarzenia
— oznajmiła miejscowa policja.
Jeden ze świadków powiedział mediom, że była to „absolutna masakra”, a wiele osób leżało na jezdni i chodniku.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756716-groza-w-centrum-derby-kierowca-wjechal-w-tlum-pieszych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.