RELACJA. 30. dzień operacji przeciwko Iranowi. Rebelianci Huti przeprowadzili kolejny atak na Izrael

autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Trwa 30. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

00:01. Rebelianci Huti przeprowadzili kolejny atak na Izrael

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti potwierdzili, że przeprowadzili kolejny atak rakietowy na Izrael. Wcześniej grupa zapowiadała włączenie się do wojny na Bliskim Wschodzie w odpowiedzi na działania armii Izraela.

Rzecznik Huti Jahja Sari oświadczył, że grupa przeprowadziła „zmasowany ostrzał rakietami manewrującymi i dronami” wymierzony w „kilka kluczowych obiektów wojskowych” Izraela, który zbiegł się w czasie z ostrzałami ze strony Iranu i działającego w Libanie Hezbollahu.

Rzecznik dodał, że Huti będą dalej przeprowadzać ostrzały, dopóki „wróg nie zaprzestanie ataków i agresji”. Wcześniej rebelianci twierdzili, że ich atak jest odpowiedzią na działania izraelskiej armii przeciw Iranowi, Libanowi, Irakowi i terytoriom palestyńskim.

Siły zbrojne Izraela informowały wczoraj o przechwyceniu pocisku manewrującego wystrzelonego przez Huti z Jemenu.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

