Trwa 1495. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 29 marca 2026 r.
00:01. Udana akcja ukraińskich operatorów dronów
Podczas skomplikowanej operacji żołnierze 413. Pułk Systemów Bezzałogowych zaatakowali kluczową rosyjską logistykę na kluczowym odcinku frontu.
Trafione cele:
— Magazyn paliw
— Skład amunicji
— Lokomotywa logistyczna wojskowa
— poinformowało ukraińskie MON na X.
red/PAP/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756702-relacja-1495-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.