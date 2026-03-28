Szefowa administracji prezydenta USA Donalda Trumpa ds. małych przedsiębiorstw Kelly Loeffler podkreśliła na konferencji CPAC w Teksasie, że Polska to wspaniały sojusznik w NATO i jedna z 20 światowych potęg gospodarczych.
Matt Schlapp, szef CPAC, przypomniał, że w 2025 roku przed wyborami prezydenckimi w Polsce odbyła się polska edycja tego konserwatywnego wydarzenia.
Schlapp zwrócił uwagę, że Loeffler stała na czele amerykańskiej delegacji na zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego. Loeffler zaznaczyła, że „to było niesamowite doświadczenie”.
Dziękuję za zrozumienie, że, tak, jesteśmy skoncentrowani na Ameryce, ale mamy sojuszników, którzy są bardzo ważni
— dodał Schlapp, zwracając się do Loeffler.
Pochwała wobec Polski
Loeffler zauważyła, że Polska „to niesamowity kraj”.
To jedna z największych 20 gospodarczych potęg, która jest zaawansowana, począwszy od sektora obronnego po energię. To wspaniały sojusznik w NATO i wspaniały kraj sam w sobie — podkreśliła
Schlapp zapowiedział, że w tym roku CPAC w Polsce odbędzie się w październiku.
Prezydent Nawrocki, który składa roboczą wizytę w USA wystąpi na CPAC w Teksasie w sobotę po południu.
Adrian Siwek/PAP
