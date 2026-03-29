Jak podał dziennik „Le Figaro”, francuski reżyser Arnaud Denis odczuwa pogorszenie stanu zdrowia od czasu wszczepienia siatki przepuklinowej. Teraz rozważa poddanie się eutanazji w Belgii, gdzie jest to legalne. „Nie mam już nic, co stanowiłoby o godności ludzkiego życia” - cytuje aktora gazeta.
Po wszczepieniu w 2023 roku siatki przepuklinowej Arnaud Denis doświadczył licznych skutków ubocznych, co skłoniło go do jej usunięcia podczas kosztownej operacji w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Jego stan uległ poprawie, po czym ponownie „pogorszył się”.
Chociaż może wystąpić przewlekły ból pooperacyjny, w literaturze medycznej nie ma jak dotąd dowodów na istnienie zespołu nietolerancji wszczepionego materiału z udziałem układu odpornościowego
— stwierdziło w komunikacie prasowym z kwietnia 2025 r. Francuskie Towarzystwo Chirurgii Przewodu Pokarmowego, przypominając, że każdego roku operowanych jest ponad 250 tys. pacjentów.
Z silnego, wysportowanego mężczyzny, ważącego 86 kg, stałem się staruszkiem ważącym 69 kg… Czuję się tak, jakby szczur zjadał mój żołądek
— wskazał w wywiadzie dla „Le Parisien”.
Między Scyllą a Charybdą
Od dwóch i pół roku Arnaud Denis błąka się między Scyllą a Charybdą. Podjął kroki, by w 2026 roku poddać się eutanazji w Belgii.
Nie możecie mi pomóc. Lekarze nie mają mi już nic do zaoferowania (…) Człowiek w głębi duszy wie, kiedy jest skazany na zagładę
— cytuje aktora gazeta „Le Figaro”.
Nie mogę już opuszczać domu, nie mam życia towarzyskiego, nie mam życia w ogóle. Nie mam już nic, co stanowiłoby o godności ludzkiego życia. I jest coraz gorzej
— ubolewa.
Mężczyzna bierze udział w zbiorowej skardze i zamierza podjąć kroki prawne z tytułu nieumyślnego spowodowania obrażeń. Reżyser dąży też do tego, by zabieg eutanazji został wykonany jeszcze w tym roku.
„Le Figaro”/The Observatorial/”Le Parisien”/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756676-francuski-aktor-podda-sie-eutanazji-nie-mozecie-mi-pomoc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.