Udaremniono atak terrorystyczny w centrum Paryża! Zamachowiec próbował podłożyć bombę przy wejściu do Bank of America

Paryż; Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Udaremniono atak terrorystyczny w centrum Paryża” - poinformowała AFP, powołując się źródła. Policja ujęła mężczyznę, gdy próbował ostatniej nocy podłożyć ładunek wybuchowy pod gmachem Bank of America w centrum stolicy Francji.

Według AFP do zatrzymania doszło około godz. 3:30, gdy zamachowiec próbował podłożyć bombę przy wejściu do Bank of America przy rue de la Boetie w zachodniej części centrum Paryża.

Ładunek był domowej roboty i składał się z pięciolitrowego pojemnika wypełnionego płynem, najpewniej paliwem, do którego dołączony był zapalnik.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone wydziałowi antyterrorystycznemu brygady kryminalnej i paryskiej policji sądowej.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Powiązane tematy

