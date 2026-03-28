USA planują operację na Kubie? Trump stawia sprawę jasno! Polskie MSZ reaguje na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych

Na zdjęciu Donald Trump na balkonie w Białym Domu oraz wpis profilu Polak za granicą (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Polak za granicą (screen)
Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać. Ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna” - powiedział prezydent USA Donald Trump w Miami. Polskie MSZ zareagowało na słowa amerykańskiego przywódcy, odradza podróż na wyspę.

MSZ w komunikacie na swojej stronie zmieniło ostrzeżenie dla podróżujących na poziom czwarty, co oznacza, że odradza wszelkie podróże na Kubę w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych.

W połowie lutego br. resort podniósł ostrzeżenie dla podróżujących na Kubę do poziomu trzeciego, odradzając podróże, które nie są konieczne. Według danych MSZ na Kubie przebywa 200 Polaków.

Ambasada RP w Hawanie monitoruje sytuację i będzie informować o istotnych zmianach dotyczących operacji lotniczych w mediach społecznościowych placówki.

Kuba boryka się z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, który w dużej mierze jest efektem wprowadzonego przez USA embarga na import ropy z Wenezueli i groźby wystosowanej przez Waszyngton wobec innych możliwych dostawców surowca. Ponadto wyspa wciąż zmaga się ze skutkami niszczycielskiego huraganu Melissa, który nawiedził ją na przełomie października i listopada 2025 r.

Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać. Ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna

— powiedział prezydent USA Donald Trump w przemówieniu wygłoszonym na forum inwestycyjnym w Miami.

Ale udawajcie, że nic nie mówiłem

— dodał.

Amerykański prezydent nie sprecyzował, jakie działania zamierza podjąć wobec władz w Hawanie.

To kolejny sygnał płynący z Waszyngtonu sugerujący, że USA mają plany wobec rządzonej przez komunistyczne władze wyspy. W ostatnich tygodniach Trump powiedział m.in., że uważa, że „będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby”, i zapowiedział, że „wkrótce zrobi coś z Kubą”. Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć „nowi ludzie”, a ewentualne zniesienie embarga nałożonego na wyspę zależy od zmian politycznych.

Sygnały z USA nie pozostają niezauważone na Kubie. Szef kubańskiej dyplomacji Bruno Rodriguez powiedział w ubiegły weekend, że Kuba jest gotowa do „poważnego i odpowiedzialnego dialogu” ze Stanami Zjednoczonymi wobec napiętych stosunków dwustronnych. Jego zastępca Carlos Fernandez de Cossio podkreślił zaś, że władze spodziewają się interwencji wojsk USA i z tego powodu zarządziły przygotowania armii do odparcia możliwego ataku.

Gospodarka Kuby znajduje się w głębokim kryzysie wobec embarga na dostawy ropy naftowej nałożonego przez USA. Sytuacja humanitarna na wyspie pogarsza się przez brak prądu i ograniczenia transportu. Głównym dostawcą ropy na Kubę była Wenezuela, jednak po schwytaniu przywódcy tego kraju Nicolasa Madura przez USA na początku stycznia także te dostawy zostały wstrzymane.

