W drugiej turze wyborów na nadburmistrza Monachium zwyciężył kandydat Zielonych Dominik Krause. Miastem od 1980 roku rządziło SPD. Ponadto jest to pierwszy raz w historii, gdy na to stanowisko wybrano homoseksualistę. Niemieckie media uznały ten wynik za „zielone trzęsienie ziemi” i wyzwanie dla premiera Bawarii Markusa Soedera z chadeckiej CSU.
35-letni Krause zdobył 56,4 proc. głosów, pokonując urzędującego od 2014 roku Dietera Reitera, który uzyskał 43,6 proc. Wynik wyborów w Monachium to kolejny cios dla socjaldemokratów po porażce w wyborach landowych w Nadrenii-Palatynacie i słabym wyniku w wyborach parlamentarnych w Badenii-Wirtembergii.
Niemieckie media oceniły zwycięstwo Krausego jako „zielone trzęsienie ziemi”. Wydawana w Monachium „Sueddeutsche Zeitung” podkreśliła, że sukces polityka Zielonych pokazuje silną potrzebę zmian w mieście, a kampania skoncentrowana na mieszkalnictwie może nadać ton lokalnej polityce na kolejne lata.
Nadburmistrza czekają duże wyzwania
„SZ” zaznaczyła jednak, że przed nowym nadburmistrzem stoją poważne problemy, w tym rosnące zadłużenie miasta i wysokie koszty mieszkań. Według gazety Krause będzie musiał łagodzić odchodzenie miasta od modelu opartego na samochodach, przyspieszać zmiany w energetyce i wspierać gospodarkę, nie odchodząc przy tym zbyt daleko od obietnic wyborczych Zielonych.
Z kolei portale tygodnika „Der Spiegel” i gazety „Die Zeit” oceniły, że zwycięstwo Krausego może stać się wyzwaniem dla premiera Bawarii Markusa Soedera z CSU. Zdaniem „Die Zeit” Soeder, od lat ostro krytykujący Zielonych, powinien obawiać się Krausego, określając go jako polityka „młodego, ekologicznego, homoseksualnego i odnoszącego sukcesy”.
Media zwróciły też uwagę, że tegoroczna inauguracja Oktoberfestu będzie miała wyjątkowy charakter. Jak zauważył „Der Spiegel”, po raz pierwszy w historii Monachium festiwal zainauguruje burmistrz wywodzący się z partii Zielonych, który tradycyjnie otworzy pierwszą beczkę piwa i wręczy pierwszy litr premierowi Bawarii.
xyz/PAP/X
