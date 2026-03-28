„Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w katastrofie turystycznego śmigłowca, który uderzył w piaszczystą łachę w pobliżu plaży Kalalau na wyspie Kauai” - poinformowały lokalne media. Ocalałych przetransportowano do Centrum Medycznego Wilcox w Lihue.
Służby ratunkowe zostały zaalarmowane za pośrednictwem wiadomości tekstowej wysłanej na numer alarmowy 911.
Próba awaryjnego lądowania
Agencja UPI podała w piątek, że katastrofa miała miejsce w czwartek lokalnego czasu. W operacji ratunkowej uczestniczyły liczne jednostki, w tym Straż Przybrzeżna, straż pożarna z Hanalei oraz policja. Maszyna spadła na łachę oddaloną o około 90 m od brzegu podczas próby awaryjnego lądowania. Na pokładzie było łącznie pięć osób: pilot oraz czworo pasażerów.
Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią trzech osób w tej katastrofie; nasze myśli są z rodzinami i bliskimi ofiar. Pozostałym poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Jesteśmy wdzięczni za ścisłą współpracę z partnerskimi służbami podczas tego tragicznego zdarzenia
— przekazał komandor Andrew Williams, koordynator misji poszukiwawczo-ratowniczych w Sektorze Honolulu Straży Przybrzeżnej.
Burmistrz hrabstwa Kauai, Derek Kawakami, potwierdził, że rozbita maszyna była wykorzystywana do lotów turystycznych. Według policji śmigłowiec był obsługiwany przez firmę Airborne Aviation, która oferuje przeloty maszynami Hughes 500. Przedstawiciele Straży Przybrzeżnej doprecyzowali, że rozbity model to Hughes OH-6 Cayuse, mogący zabrać na pokład do czterech pasażerów.
PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756643-katastrofa-smiglowca-na-hawajach-trzy-osoby-nie-zyja-sa-ranni
