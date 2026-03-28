Wideo

Kłęby gęstego dymu nad Toronto. Doszło do wybuchu na dachu budowanego budynku. Na miejsce skierowano straż pożarną i policję

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu pojazd straży pożarnej oraz wpis Alexa Kahela (screen z X) / autor: pixabay.com/X-Alex Kahel (screen)
W stolicy Kanady doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na dachu jednego z powstających w centrum budynków miał miejsce pożar i wybuch butli z propanem - unosiły się kłęby gęstego dymu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Jak podaje CBC News, do wybuchu doszło wczoraj około godziny 18, na dachu budowanego budynku handlowego w centrum stolicy Kanady. Eksplozja była wynikiem pożaru, który dosięgnął znajdujących się tam butli z propanem.

Pojawiły się silne płomienie i gęsty dym

— przekazał straż pożarna w Toronto. Na całe szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Załogi zabezpieczyły pozostałe butle i ugasiły pożar

— dodali strażacy.

Ostrzeżenie o spadających przedmiotach

Policja otrzymała ostrzeżenie, że z dachu budynku może spadać gruz oraz inne części, co może powodować zagrożenie dla postronnych przechodniów.

Pożar został zakwalifikowany jako drugi stopień alarmowy. Strażacy udali się na pobliski budynek i z niego prowadzili akcję gaśniczą.

Około 20:30 policja otworzyła ulicę dla pojazdów i pieszych.

Adam Bąkowski/CBC News

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych