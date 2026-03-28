W stolicy Kanady doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na dachu jednego z powstających w centrum budynków miał miejsce pożar i wybuch butli z propanem - unosiły się kłęby gęstego dymu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Jak podaje CBC News, do wybuchu doszło wczoraj około godziny 18, na dachu budowanego budynku handlowego w centrum stolicy Kanady. Eksplozja była wynikiem pożaru, który dosięgnął znajdujących się tam butli z propanem.
Pojawiły się silne płomienie i gęsty dym
— przekazał straż pożarna w Toronto. Na całe szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Załogi zabezpieczyły pozostałe butle i ugasiły pożar
— dodali strażacy.
Ostrzeżenie o spadających przedmiotach
Policja otrzymała ostrzeżenie, że z dachu budynku może spadać gruz oraz inne części, co może powodować zagrożenie dla postronnych przechodniów.
Pożar został zakwalifikowany jako drugi stopień alarmowy. Strażacy udali się na pobliski budynek i z niego prowadzili akcję gaśniczą.
Około 20:30 policja otworzyła ulicę dla pojazdów i pieszych.
Adam Bąkowski/CBC News
