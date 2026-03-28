Grupa kobiet, która w pozwie cywilnym oskarżyły Bank of America o ułatwienie procederu wykorzystywania przez przestępcę seksualnego Jeffreya Epsteina otrzyma od instytucji 72,5 mln dolarów w ramach ugody. O szczegółach porozumienia poinformował w piątek Reuters.
Według agencji, która powołuje się na dokumentację sądową, do zawarcia ugody doszło na początku miesiąca, ale jej warunki finansowe upubliczniono dopiero teraz.
Chociaż podtrzymujemy nasze wcześniejsze stanowisko zawarte w pismach procesowych, w tym zapewnienie, że Bank of America nie ułatwiał przestępstw związanych z handlem ludźmi, niniejsze porozumienie pozwala nam zamknąć ten rozdział i zapewnia powódkom poczucie ostatecznego zakończenia sprawy
— oświadczył rzecznik banku.
Czytaj także
Zastosowano pozew zbiorowy
Prawnicy reprezentujący powódki ocenili we wspólnym piśmie, że ugoda stanowi najlepsze możliwe rozwiązanie, biorąc pod uwagę czas, który upłynął od opisywanych zdarzeń oraz potrzebę zapewnienia ofiarom niezwłocznego wsparcia finansowego. Z dokumentów wynika, że pełnomocnicy mogą ubiegać się o honorarium w wysokości do 30 proc. kwoty ugody, co stanowi około 21,8 mln dolarów. Porozumienie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sędziego federalnego w Nowym Jorku, Jeda Rakoffa, który wyznaczył termin rozprawy na najbliższy czwartek.
Pozew zbiorowy, zainicjowany w październiku przez anonimową ofiarę występującą pod pseudonimem „Jane Doe”, zarzucał bankowi, że świadomie przymykał oko na podejrzaną aktywność na kontach Epsteina. Zdaniem powódek instytucja ignorowała liczne sygnały ostrzegawcze, umożliwiając tym samym finansowanie procederu handlu ludźmi mimo wiedzy o przestępczej działalności klienta.
Występująca jako powód pod pseudonimem „Jane Doe” złożyła pozew w imieniu całej grupy kobiet, które doznały podobnych krzywd. Pozwoliło to na objęcie ugodą wszystkich poszkodowanych.
Czytaj także
Tłumaczenia Bank of America
Bank of America, druga co do wielkości instytucją finansową w USA, argumentował dotychczas, że świadczył jedynie standardowe usługi klientom, których powiązania z Epsteinem nie były mu wówczas znane, a same oskarżenia są bezpodstawne. W styczniu sędzia Rakoff uznał jednak, że bank musi odnieść się do zarzutów dotyczących świadomego czerpania korzyści z handlu ludźmi.
Wśród kwestionowanych operacji finansowych znalazły się między innymi płatności na rzecz Epsteina od współzałożyciela Apollo Global Management, Leona Blacka, który konsekwentnie zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w nielegalnych działaniach.
W 2023 roku prawnicy ofiar zawarli już podobne ugody z JPMorgan Chase na kwotę 290 mln dolarów oraz z Deutsche Bankiem na sumę 75 mln dolarów.
Epstein zmarł śmiercią samobójczą w 2019 roku w nowojorskim areszcie śledczym, gdzie oczekiwał na proces federalny pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych oraz spisku. Ze względu na jego śmierć sprawa karna została umorzona, co skierowało roszczenia ofiar na drogę cywilną przeciwko jego spadkobiercom oraz współpracującym z nim bankom.
Czytaj także
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756631-sad-zdecydowal-ofiary-epsteina-otrzymaja-wielkie-odszkodowanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.