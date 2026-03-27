Trwa 1494. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 28 marca 2026 r.
00:01. Gęsty, czarny dym nad rosyjskim portem Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim
Zdjęcia satelitarne Vantortech z 27 marca pokazują pożar kilku zbiorników na ropę naftową w rosyjskim terminalu Ust-Ługa, a nad obiektem unosi się gęsty dym
— opisuje profil NOELREPORTS w serwisie X, załączając ww. zdjęcia satelitarne.
Przypomnijmy, w wyniku ukraińskich ataków wybuchły pożary w rosyjskim porcie Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim, gdzie doszło do pożaru zbiorników z paliwem i zacumowanych tam tankowców,
red/PAP/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
