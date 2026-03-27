Trwa 29. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Sobota, 28 marca 2026
00:03. CENTCOM: ponad 300 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od początku wojny z Iranem
Rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) Tim Hawkins poinformował, że od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny z Iranem ponad 300 amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Wcześniej informowano już o 13 zabitych żołnierzach USA.
Od początku operacji Epicka Furia 303 amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Zdecydowana większość odniosła lekkie obrażenia, a 273 żołnierzy powróciło już do służby
— powiedział AFP rzecznik CENTCOM.
Inny amerykański urzędnik, chcący zachować anonimowość, poinformował, że podczas działań wojennych 10 żołnierzy zostało ciężko rannych.
Od rozpoczęcia wojny w atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy oraz 15 izraelskich cywilów.
00:00. Wysłannik Trumpa: reżim w Iranie jest ledwo żywy
Reżim w Iranie jest ledwo żywy – ocenił Richard Grenell, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. misji specjalnych. Przekonywał podczas konferencji CPAC w Teksasie, że za kilka miesięcy Amerykanie będą się cieszyć z tego, że zaatakowali Iran.
Czy jest to nieprzyjemne w krótkiej perspektywie? Oczywiście. Ale koniec końców czy będzie to czymś dobrym? Myślę, że za kilka miesięcy spojrzymy na to z perspektywy i powiemy: dzięki Bogu, że rozwiązaliśmy ten problem, że reżim irański już nie jest zagrożeniem. Ceny ropy uspokoją się
— mówił, na co sala zareagowała oklaskami. Grenell zaznaczył, że dzięki działaniom Trumpa USA zdobywają „większy dostęp do ropy” w Wenezueli i Iranie.
Wiemy, że tak będzie, bo (Trump) koncentruje się na wyspie Chark
— powiedział, odnosząc się do irańskiego hubu eksportu ropy.
Myślę, że spojrzymy w przeszłość i powiemy: całe szczęście, że nie musimy wydawać dużo pieniędzy na ponowne zajmowanie się tym samym problemem terroryzmu, że weszliśmy szybko, pozbyliśmy się zagrożenia i że możemy czerpać korzyści z tego, że region jest stabilny
— przekonywał przedstawiciel Trumpa.
