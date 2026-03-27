RELACJA. 29. dzień operacji przeciwko Iranowi. Ponad 300 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od początku konfliktu

Pocisk przecina niebo nad miastem Nablus na Zachodnim Brzegu / autor: PAP/EPA
Pocisk przecina niebo nad miastem Nablus na Zachodnim Brzegu / autor: PAP/EPA

Trwa 29. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Sobota, 28 marca 2026

00:03. CENTCOM: ponad 300 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od początku wojny z Iranem

Rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) Tim Hawkins poinformował, że od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny z Iranem ponad 300 amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Wcześniej informowano już o 13 zabitych żołnierzach USA.

Od początku operacji Epicka Furia 303 amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Zdecydowana większość odniosła lekkie obrażenia, a 273 żołnierzy powróciło już do służby

— powiedział AFP rzecznik CENTCOM.

Inny amerykański urzędnik, chcący zachować anonimowość, poinformował, że podczas działań wojennych 10 żołnierzy zostało ciężko rannych.

Od rozpoczęcia wojny w atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy oraz 15 izraelskich cywilów.

00:00. Wysłannik Trumpa: reżim w Iranie jest ledwo żywy

Reżim w Iranie jest ledwo żywy – ocenił Richard Grenell, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. misji specjalnych. Przekonywał podczas konferencji CPAC w Teksasie, że za kilka miesięcy Amerykanie będą się cieszyć z tego, że zaatakowali Iran.

Czy jest to nieprzyjemne w krótkiej perspektywie? Oczywiście. Ale koniec końców czy będzie to czymś dobrym? Myślę, że za kilka miesięcy spojrzymy na to z perspektywy i powiemy: dzięki Bogu, że rozwiązaliśmy ten problem, że reżim irański już nie jest zagrożeniem. Ceny ropy uspokoją się

— mówił, na co sala zareagowała oklaskami. Grenell zaznaczył, że dzięki działaniom Trumpa USA zdobywają „większy dostęp do ropy” w Wenezueli i Iranie.

Wiemy, że tak będzie, bo (Trump) koncentruje się na wyspie Chark

— powiedział, odnosząc się do irańskiego hubu eksportu ropy.

Myślę, że spojrzymy w przeszłość i powiemy: całe szczęście, że nie musimy wydawać dużo pieniędzy na ponowne zajmowanie się tym samym problemem terroryzmu, że weszliśmy szybko, pozbyliśmy się zagrożenia i że możemy czerpać korzyści z tego, że region jest stabilny

— przekonywał przedstawiciel Trumpa.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Zespół wPolityce.pl

