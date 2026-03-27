Obywatel Rosji został skazany przez brytyjski sąd za napad na kobietę na cztery lata więzienia. Co ciekawe, świadkiem tego zdarzenia był syn prezydenta USA Donalda Trumpa - Barron, który zainterweniował w tej sprawie.
„The Guardian” przekazał, że w styczniu 23-letni Matwiej Rumiancew pobił kobietę. Według ustaleń śledczych motywował to zazdrością o kontakty ofiary z synem prezydenta USA Donalda Trumpa - Barronem.
Kiedy Barron rozmawiał z kobietą na wideorozmowie, Rosjanin zaczął ją bić i wyzywać. Syn amerykańskiego prezydenta zadzwonił na policję.
Właśnie dostałem telefon od dziewczyny. Jest bita
— powiedział operatorowi numeru alarmowego.
Później Barron Trump napisał wiadomość do policji.
Zobaczyłem mężczyznę bez koszuli, a później obraz z kamery przeniósł się na ofiarę, która była bita, płakała i mówiła po rosyjsku. To wszystko trwało około pięciu sekund
— wskazał.
Sąd w wyroku stwierdził, że Matwiej Rumiancew był skłonny do zazdrości i nie okazał skruchy. Prawdopodobnie zostanie deportowany po odbyciu kary.
Adrian Siwek/The Guardian/Polsat News
