Rosjanin skazany na cztery lata więzienia za pobicie kobiety w Wielkiej Brytanii. Policję zawiadomił... Barron Trump, syn prezydenta USA

Barron Trump zainterweniował ws. pobicia. / autor: User:Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Obywatel Rosji został skazany przez brytyjski sąd za napad na kobietę na cztery lata więzienia. Co ciekawe, świadkiem tego zdarzenia był syn prezydenta USA Donalda Trumpa - Barron, który zainterweniował w tej sprawie.

The Guardian” przekazał, że w styczniu 23-letni Matwiej Rumiancew pobił kobietę. Według ustaleń śledczych motywował to zazdrością o kontakty ofiary z synem prezydenta USA Donalda Trumpa - Barronem.

Kiedy Barron rozmawiał z kobietą na wideorozmowie, Rosjanin zaczął ją bić i wyzywać. Syn amerykańskiego prezydenta zadzwonił na policję.

Właśnie dostałem telefon od dziewczyny. Jest bita

— powiedział operatorowi numeru alarmowego.

Później Barron Trump napisał wiadomość do policji.

Zobaczyłem mężczyznę bez koszuli, a później obraz z kamery przeniósł się na ofiarę, która była bita, płakała i mówiła po rosyjsku. To wszystko trwało około pięciu sekund

— wskazał.

Sąd w wyroku stwierdził, że Matwiej Rumiancew był skłonny do zazdrości i nie okazał skruchy. Prawdopodobnie zostanie deportowany po odbyciu kary.

Adrian Siwek/The Guardian/Polsat News

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

