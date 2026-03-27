Władze USA są przekonane, że w wyniku ataków zniszczono około 33 proc. irańskiego arsenału rakietowego - podała agencja Reutera, powołując się na cztery amerykańskie źródła, chcące zachować anonimowość.
Według tych źródeł, los kolejnej jednej trzeciej irańskiego arsenału pozostaje niejasny, jednak bombardowania prawdopodobnie uszkodziły, zniszczyły lub zasypały pociski przechowywane w podziemnych tunelach i bunkrach.
Informacje o wciąż znacznych zapasach irańskiej amunicji rakietowej pozostają w sprzeczności ze wczorajszymi deklaracjami prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Iranowi pozostało „bardzo niewiele rakiet”.
Kongresmen Partii Demokratycznej, weteran wojny w Iraku Seth Moulton zakwestionował twierdzenia Trumpa dotyczące irańskiego arsenału rakietowego.
Jeśli Iran jest mądry, to zachował część swojego potencjału, nie wykorzystuje wszystkiego, co ma. I czeka w ukryciu
— powiedział.
Administracja USA oświadczyła, że zamierza osłabić Iran poprzez unicestwienie jego przemysłu zbrojeniowego, zatopienie floty, zniszczenie rakiet i dronów oraz zagwarantować, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej.
Uderzenia USA w ponad 10 tys. celów wojskowych
Siły USA uderzyły w ponad 10 tys. celów wojskowych i zatopiły 92 proc. dużych okrętów irańskiej marynarki wojennej - podało Dowództwo Centralne USA. Dowództwo odmówiło podania dokładnej liczby zniszczonych irańskich rakiet i dronów.
Jak zauważ Reuters, Stany Zjednoczone nie ujawniły danych dotyczących wielkości irańskich zapasów pocisków sprzed wojny, co utrudnia oszacowanie, ile amunicji rakietowej Iran nadal posiada.
Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich wyraził sceptycyzm co do zdolności Stanów Zjednoczonych do dokładnej oceny potencjału rakietowego Iranu, częściowo dlatego, że nie było jasne, ile pocisków znajduje się pod ziemią i pozostaje dostępnych.
Nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy dokładną liczbę
— powiedział.
Mimo intensywnych ataków USA Iran ostrzeliwuje państwa Zatoki Perskiej. Według ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich tylko w czwartek Iran wystrzelił 15 pocisków balistycznych oraz 11 dronów w ich kierunku. W zeszłym tygodniu siły irańskie po raz pierwszy wystrzeliły pociski dalekiego zasięgu, celując w amerykańsko-brytyjską bazę wojskową Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneiego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw na Bliskim Wschodzie, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756575-ile-arsenalu-iranu-zniszczyly-usa-sa-nieoficjalne-dane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.