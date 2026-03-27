Miliardowe straty niemieckiego Deutsche Bahn. "Prace budowlane i utrudnienia będą nas dotykać przez kolejne lata"

Miliardowe straty niemieckiego Deutsche Bahn / autor: Photo by Wolfgang Weiser: https://www.pexels.com/photo/modern-train-at-leipzig-hauptbahnhof-station-29248034/
Deutsche Bahn w ubiegłym roku odnotował kolejne miliardowe straty. Dzieje się to mimo tego, że coraz więcej osób korzysta z usług kolei.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że po opodatkowaniu DB odnotowało deficyt w wysokości 2,3 miliarda euro, co oznacza wzrost o około 0,5 miliarda euro w stosunku do poprzedniego roku.

Spowodowane jest to, w znacznej mierzę utratą wartości aktywów w spółce zależnej DB Fernverkeh. Jest to spółka zajmująca się przewozami dalekobieżnymi, a jej spadek dochodów wynika z utrzymujących się problemów infrastrukturalnych. Z powodu stan sieci kolejowych w Niemczech sytuacja ta ma być długoterminowa.

Sprzedaż spółki Schenker

Na bilans wpływ miała także zakończona sprzedaż byłej spółki zależnej Schenker. Chociaż wpływy ze sprzedaży przyniosły Deutsche Bahn zysk netto w wysokości 5,3 miliarda euro., to zostały one wydane przede wszystkim na redukcję zadłużenia.

Prace budowlane i utrudnienia będą nas dotykać przez kolejne lata, a szczególnie odbiją się na dalekobieżnych połączeniach kolejowych z ich długimi trasami

— wskazała prezes DB Evelyn Palla.

Musimy jasno określić tę rzeczywistość i odzwierciedlić ją w naszych wynikach

— dodała.

Adrian Siwek/Dw.com

