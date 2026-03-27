Deutsche Bahn w ubiegłym roku odnotował kolejne miliardowe straty. Dzieje się to mimo tego, że coraz więcej osób korzysta z usług kolei.
Ze sprawozdania finansowego wynika, że po opodatkowaniu DB odnotowało deficyt w wysokości 2,3 miliarda euro, co oznacza wzrost o około 0,5 miliarda euro w stosunku do poprzedniego roku.
Spowodowane jest to, w znacznej mierzę utratą wartości aktywów w spółce zależnej DB Fernverkeh. Jest to spółka zajmująca się przewozami dalekobieżnymi, a jej spadek dochodów wynika z utrzymujących się problemów infrastrukturalnych. Z powodu stan sieci kolejowych w Niemczech sytuacja ta ma być długoterminowa.
Sprzedaż spółki Schenker
Na bilans wpływ miała także zakończona sprzedaż byłej spółki zależnej Schenker. Chociaż wpływy ze sprzedaży przyniosły Deutsche Bahn zysk netto w wysokości 5,3 miliarda euro., to zostały one wydane przede wszystkim na redukcję zadłużenia.
Prace budowlane i utrudnienia będą nas dotykać przez kolejne lata, a szczególnie odbiją się na dalekobieżnych połączeniach kolejowych z ich długimi trasami
— wskazała prezes DB Evelyn Palla.
Musimy jasno określić tę rzeczywistość i odzwierciedlić ją w naszych wynikach
— dodała.
Adrian Siwek/Dw.com
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.