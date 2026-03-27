Hakerzy włamali się na skrzynkę mailową dyrektora FBI. Prywatne zdjęcia i materiały Kasha Patela krążą teraz w sieci

Hakerzy zaatakowali pocztę mailową szefa FBI (zdj. ilustracyjne) / autor: Pixabay/ 9sdworld
Hakerzy z powiązanej z Iranem grupy Handala ogłosili, że włamali się do prywatnej skrzynki mailowej dyrektora FBI Kasha Patela, publikując jego zdjęcia i materiały. Przedstawiciel resortu sprawiedliwości USA potwierdził incydent agencji Reutera.

Opublikowane CV szefa FBI

Hakerzy zamieścili na swoim kanale w komunikatorze Telegram oraz na stronie internetowej szereg prywatnych zdjęć Patela oraz jego stare CV.

Kash Patel, obecny szef FBI, który kiedyś z dumą widział swoje nazwisko na głównej stronie agencji, teraz znajdzie je na liście ofiar, których systemy zostały skutecznie zhakowane

— napisano na Telegramie.

Problem szpitali po ataku hakerów

Jak podała agencja Reutera, urzędnik ministerstwa sprawiedliwości USA potwierdził, że doszło do włamania do prywatnego e-maila szefa FBI i powiedział, że opublikowane materiały wyglądają na autentyczne.

Jest to już kolejny cyberatak tej samej grupy, która swoją działalność zaczęła podczas wojny w Strefie Gazy. W marcu dokonała też dotkliwego w skutkach włamania do systemów producenta sprzętu medycznego Stryker, co spowodowało zakłócenia w funkcjonowaniu szpitali.

Grupa twierdziła też, że dokonała cyberataku na koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, lecz firma nie potwierdziła naruszenia swoich systemów.

Ministerstwo sprawiedliwości USA zablokowało w ubiegłym tygodniu domenę i kilka stron internetowych grupy.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

