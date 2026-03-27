Niemcy w mieście Schwerin nie mogą się zdecydować, co zrobić z pomnikiem Włodzimierza Lenina, jednej z największych tego typu pamiątek w dawnej NRD. W stolicy Meklemburgii-Pomorza trwa nawet ostry spór, w którym Zieloni są za dalszą ochroną konserwatorską monumentu.
Lenin - element historii
Pomnika Lenina w Schwerinie trudno nie zauważyć. Brązowa rzeźba wodza rewolucji o wysokości ponad 3 metrów stoi niewzruszenie na placu od 1985 roku.
Dla jednych jest on elementem historii, a dla innych symbolem opresji
Ostatecznie radni miasta zdecydowali się sprzeciwić objęciu monumentu ochroną konserwatorską, choć Zieloni byli za jego pozostawieniem.
Wspierał ich nawet burmistrz Rico Badenschier. Jego zdaniem pomnik świadectwo epoki NRD i „może służyć krytycznej refleksji nad historią”.
„Odczarować” Lenina
Część środowisk chce wybrać rozwiązanie „pośrednie”.
Pisarka Grit Poppe i historyk Ilko-Sascha Kowalczuk w otwartym liście postulowali „odczarowanie” pomnika. W grę wchodziłaby np. częściowe zasłonięcie monumentu roślinnością albo przeniesienie do przestrzeni muzealnej.
