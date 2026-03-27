Kłótnia Niemców o trzymetrowego Lenina. Pomnik z brązu z czasów NRD chcą zachować Zieloni. "Może służyć refleksji nad historią"

Pomnik Lenina w Schwerinie / autor: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Taijiquan-Amateur
Pomnik Lenina w Schwerinie / autor: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Taijiquan-Amateur

Niemcy w mieście Schwerin nie mogą się zdecydować, co zrobić z pomnikiem Włodzimierza Lenina, jednej z największych tego typu pamiątek w dawnej NRD. W stolicy Meklemburgii-Pomorza trwa nawet ostry spór, w którym Zieloni są za dalszą ochroną konserwatorską monumentu.

Lenin - element historii

Pomnika Lenina w Schwerinie trudno nie zauważyć. Brązowa rzeźba wodza rewolucji o wysokości ponad 3 metrów stoi niewzruszenie na placu od 1985 roku.

Dla jednych jest on elementem historii, a dla innych symbolem opresji

— czytamy w biznesalert.pl.

Ostatecznie radni miasta zdecydowali się sprzeciwić objęciu monumentu ochroną konserwatorską, choć Zieloni byli za jego pozostawieniem.

Wspierał ich nawet burmistrz Rico Badenschier. Jego zdaniem pomnik świadectwo epoki NRD i „może służyć krytycznej refleksji nad historią”.

Odczarować” Lenina

Część środowisk chce wybrać rozwiązanie „pośrednie”.

Pisarka Grit Poppe i historyk Ilko-Sascha Kowalczuk w otwartym liście postulowali „odczarowanie” pomnika. W grę wchodziłaby np. częściowe zasłonięcie monumentu roślinnością albo przeniesienie do przestrzeni muzealnej.

SC/biznesalert.pl

Zespół wPolityce.pl

