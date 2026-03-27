Fiński Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 3–2 uznał parlamentarzystkę Päivi Räsänen, szefową MSW w latach 2011-2015, winną „mowy nienawiści”. Poszło o broszurę wydaną wspólnie z luterańskim biskupem Juhaną Pohjolą w 2004 r. Cytowano w niej Biblię i wyrażano chrześcijańskie przekonania dotyczące małżeństwa i seksualności.
Sprawa „Bible Tweet”
Sprawa, znana jako „Bible Tweet”, uznawana jest za precedensową dla wolności słowa i wolności religijnej w Europie.
Wszystko rozpoczęło się w czerwcu 2019 roku, kiedy poseł skrytykowała oficjalny patronat Parady Równości w Helsinkach przez Ewangelicko-Luterański Kościół Finlandii, będący głównym Kościołem w kraju, zamieszczając post na X wraz z cytatem biblijnym (zdjęcie fragmentu Nowego Testamentu - List do Rzymian 1, 24-27), a tym samym – zdaniem prokuratury – wyraziła pogląd, że „homoseksualizm jest wstydem i grzechem”. Prokuratura uznała to za „agitację przeciwko mniejszości seksualnej”
Parlamentarzystka była również przesłuchiwana ws. broszury kościelnej z 2004 roku pt. „Jako mężczyznę i kobietę ich stworzył”, dotyczącej seksualności i małżeństwa.
O ile sąd uniewinnił ją w sprawie tweeta, o tyle uznał wieloletnią poseł i byłą minister spraw wewnętrznych za winną ws. broszury, to jest „udostępnienia i publicznego udostępnienia tekstu znieważającego grupę”.
„Sąd nie uznał podstawowego prawa człowieka do wolności słowa”
Wcześniej Sąd Apelacyjny w Helsinkach oddalił wszystkie zarzuty prokuratorskie wobec Räsänen w 2023 r., zaś sąd rejonowy wydał podobne orzeczenie wiosną 2022 r. Prokurator generalny złożył skargę do sądu najwyższego.
Jestem zszokowana i głęboko rozczarowana, że sąd nie uznał mojego podstawowego prawa człowieka do wolności słowa. Podtrzymuję nauki mojej wiary chrześcijańskiej i będę nadal bronić mojego i każdego człowieka prawa do dzielenia się swoimi przekonaniami w przestrzeni publicznej
— stwierdziła Päivi Räsänen po usłyszeniu wyroku, cytowana przez portal ADF International.
Zasięgam porady prawnej w sprawie ewentualnego odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie chodzi tu tylko o moją wolność słowa, ale o wolność każdego mieszkańca Finlandii. Pozytywny wyrok pomógłby zapobiec temu, by inni niewinni ludzie doświadczali tego samego cierpienia za samo dzielenie się swoimi przekonaniami
— dodała.
SC/PAP/adfinternational.org
