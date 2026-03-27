Praska policja poinformowała, że nieznany sprawca obrzucił koktajlami mołotowa budynek rosyjskiego centrum nauki i kultury w Pradze. Centrum, zwane Rosyjskim Domem, od dłuższego czasu jest powodem napięć w relacjach Czech i Rosji.
Agencja CTK podała, powołując się na rosyjskie źródła, że z sześciu butelek z benzyną, jakimi obrzucono rosyjską instytucję, wybuchły trzy. Trwają poszukiwania sprawcy.
Rosyjskie centrum nauki i kultury jest prowadzone od 1971 roku przez rosyjską agencję państwową Rossotrudniczestwo. Czechy nie uznają siedziby Rosyjskiego Domu za budynek o statusie dyplomatycznym. Ośrodek zlokalizowany jest w pobliżu głównej siedziby ambasady, konsulatu oraz innych wykorzystywanych przez Rosję obiektów.
Panuje „niezdrowa atmosfera”
W przeszłości władze Rosji skarżyły się na stanowisko Czech w tej sprawie. Były rosyjski ambasador w Pradze Aleksandr Zmiejewski w wywiadzie dla gazety „Izwiestia” w maju 2025 r. stwierdził, że wokół Domu Rosyjskiego panuje „niezdrowa atmosfera”.
W połowie kwietnia 2025 r. dziesiątki osób z inicjatywy Głos Ukrainy zgromadziły się przed tym ośrodkiem, protestując przeciwko szerzeniu rosyjskiej kultury. Działalność instytucji określono jako środek szerzenia rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Niektóre kraje europejskie zamknęły podobne centra.
Adam Bąkowski/PAP
