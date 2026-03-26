Trwa 1493. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 27 marca 2026 r.
00:02. Delegacja rosyjskiej Dumy odwiedza Waszyngton
Delegacja Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, przybyła w czwartek do Waszyngtonu z oficjalną wizytą na rozmowy z amerykańskimi odpowiednikami i urzędnikami administracji prezydenta Donalda Trumpa. To pierwsza taka wizyta od początku inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.
O wizycie poinformowała kongresmenka Republikanów Anna Paulina Luna, znana z otwarcie prorosyjskich poglądów. To właśnie na jej zaproszenie doszło do przyjazdu rosyjskich deputowanych.
To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju
— napisała Luna na platformie X.
Według „New York Timesa”, w skład delegacji wchodzi troje polityków, w tym Wiaczesław Nikonow - wnuk szefa MSZ ZSRR za czasów Stalina, Wiaczesława Mołotowa, a także była łyżwiarka i mistrzyni olimpijska Swietłana Żurowa oraz członek komisji spraw zagranicznych Aleksandr Czernyszow. Aby umożliwić politykom przyjazd, Departament Stanu zawiesił obowiązujące przeciwko nim sankcje. Nie zgodzono się natomiast na przyjazd szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Leonida Słuckiego.
Słucki powiedział mediom państwowym, że wizyta jest „spotkaniem testowym”, by „wzajemnie się wyczuć i wysłuchać”. Nie jest jasne, jakie spotkania odbędą przedstawiciele rosyjskiego parlamentu. Według Radia Wolna Europa, ich agenda obejmuje jednak także spotkania z urzędnikami Departamentu Stanu.
Do wizyty dochodzi po tym, jak w ubiegłym tygodniu resort finansów USA skreślił z listy sankcji parę Rosjan oraz związaną z nimi firmę zaangażowaną w sprowadzanie elektroniki na potrzeby rosyjskiego przemysłu. Nie wyjaśniono przyczyn zdjęcia tych restrykcji. Dodatkowo z listy usunięto obywatela Węgier Imre Lasloczkiego, byłego dyrektora Rosyjsko-Węgierskiego Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, który został objęty sankcjami USA w kwietniu 2023 r.
red/PAP/Facebook/X
