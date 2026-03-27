Morawiecki na CPAC o "gospodarczym NATO": Moglibyśmy dyktować swoją wolę innym, a nie tylko bronić naszych murów

  • Świat
  • opublikowano:
autor: X/CPAC
autor: X/CPAC

Powinniśmy walczyć z tymi, którzy chcą wypchnąć USA z Europy – zaapelował na konferencji konserwatystów CPAC w Teksasie były premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Amerykanów i Europejczyków łączą wspólne interesy.

Polityk podczas swojego wystąpienia wezwał do tego, by „wszyscy Republikanie i wszyscy konserwatyści zjednoczyli się i dali odpór liberalnym elitom w Europie”.

Zwrócił uwagę na „oś zła”, składającą się z Korei Płn., Chin, Rosji i Iranu, które – jak dodał – są ze sobą bardzo blisko powiązane.

My to odczuwamy bardzo mocno, bo u naszych progów od ponad czterech lat trwa wojna na Ukrainie

— kontynuował.

Opowiedział się też za wzmocnieniem więzi transatlantyckich i podkreślił, że USA i Europa mają wspólne interesy.

Nie tylko powinniśmy wzmocnić nasze szanse, by wygrać z lewicowymi liberałami, ale też powinniśmy walczyć z tymi, którzy chcą wypchnąć USA z Europy

— zaapelował Morawiecki.

Chrześcijańska kultura, która jest fundamentem Europy i USA, powinna być wzmocniona dzięki naszej współpracy, potencjalnie jako gospodarcze NATO, strefa wolnego handlu między USA i Europą. To odpowiadałoby za połowę światowego PKB. Moglibyśmy dyktować swoją wolę innym, a nie tylko bronić naszych ogrodzeń i murów

— podkreślił Morawiecki podczas panelu zatytułowanego „Europestan: Czy Europa może przetrwać?”, w którym udział wzięła też była brytyjska premier Liz Truss.

kk/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych