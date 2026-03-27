Powinniśmy walczyć z tymi, którzy chcą wypchnąć USA z Europy – zaapelował na konferencji konserwatystów CPAC w Teksasie były premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Amerykanów i Europejczyków łączą wspólne interesy.
Polityk podczas swojego wystąpienia wezwał do tego, by „wszyscy Republikanie i wszyscy konserwatyści zjednoczyli się i dali odpór liberalnym elitom w Europie”.
Zwrócił uwagę na „oś zła”, składającą się z Korei Płn., Chin, Rosji i Iranu, które – jak dodał – są ze sobą bardzo blisko powiązane.
My to odczuwamy bardzo mocno, bo u naszych progów od ponad czterech lat trwa wojna na Ukrainie
— kontynuował.
Opowiedział się też za wzmocnieniem więzi transatlantyckich i podkreślił, że USA i Europa mają wspólne interesy.
Nie tylko powinniśmy wzmocnić nasze szanse, by wygrać z lewicowymi liberałami, ale też powinniśmy walczyć z tymi, którzy chcą wypchnąć USA z Europy
— zaapelował Morawiecki.
Chrześcijańska kultura, która jest fundamentem Europy i USA, powinna być wzmocniona dzięki naszej współpracy, potencjalnie jako gospodarcze NATO, strefa wolnego handlu między USA i Europą. To odpowiadałoby za połowę światowego PKB. Moglibyśmy dyktować swoją wolę innym, a nie tylko bronić naszych ogrodzeń i murów
— podkreślił Morawiecki podczas panelu zatytułowanego „Europestan: Czy Europa może przetrwać?”, w którym udział wzięła też była brytyjska premier Liz Truss.
kk/PAP
