Minister edukacji Francji kontra TikTok. Mocne zarzuty przeciwko chińskiej platformie, sprawa trafiła do prokuratury

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Minister edukacji Francji Edouard Geffray poinformował o złożeniu w paryskiej prokuraturze zawiadomienia przeciwko platformie społecznościowej TikTok. Według ministra algorytm serwisu udostępnia nielegalne treści, które skłaniają młodzież do samobójstwa.

Musimy powstrzymać tę zabójczą spiralę, która prowadzi nastolatków w kierunku zagrażającym ich życiu

— powiedział Geffray w radiu France Inter.

Wstrząsający wynik eksperymentu

Minister dodał, że przeprowadził w swoim biurze eksperyment, podczas którego założono na TikToku konto, podające się za 14-latka. W ciągu 20 minut, bez klikania w żadne polubienia, na koncie pojawiły się „depresyjne nagrania, poradniki samookaleczeń, filmy zachęcające do samobójstwa” - wyliczył. Dodał, że materiał z tego eksperymentu został przekazany prokuraturze.

Należący do chińskiego koncernu ByteDance serwis znalazł się już wcześniej pod lupą francuskich władz.

Zgłoszenie ministra edukacji może zostać włączone do wszczętego w listopadzie 2025 r. śledztwa w sprawie ryzyka, że algorytmy używane przez TikToka mogą skłonić młodych ludzi do samobójstwa. Sprawę rozpoczęto po alarmującym raporcie deputowanego Arthura Delaporte’a. Firma odrzuciła te oskarżenia.

tkwl/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych