Minister edukacji Francji Edouard Geffray poinformował o złożeniu w paryskiej prokuraturze zawiadomienia przeciwko platformie społecznościowej TikTok. Według ministra algorytm serwisu udostępnia nielegalne treści, które skłaniają młodzież do samobójstwa.
Musimy powstrzymać tę zabójczą spiralę, która prowadzi nastolatków w kierunku zagrażającym ich życiu
— powiedział Geffray w radiu France Inter.
Wstrząsający wynik eksperymentu
Minister dodał, że przeprowadził w swoim biurze eksperyment, podczas którego założono na TikToku konto, podające się za 14-latka. W ciągu 20 minut, bez klikania w żadne polubienia, na koncie pojawiły się „depresyjne nagrania, poradniki samookaleczeń, filmy zachęcające do samobójstwa” - wyliczył. Dodał, że materiał z tego eksperymentu został przekazany prokuraturze.
Należący do chińskiego koncernu ByteDance serwis znalazł się już wcześniej pod lupą francuskich władz.
Zgłoszenie ministra edukacji może zostać włączone do wszczętego w listopadzie 2025 r. śledztwa w sprawie ryzyka, że algorytmy używane przez TikToka mogą skłonić młodych ludzi do samobójstwa. Sprawę rozpoczęto po alarmującym raporcie deputowanego Arthura Delaporte’a. Firma odrzuciła te oskarżenia.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756497-minister-edukacji-francji-kontra-tiktok-sprawa-w-prokuraturze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.