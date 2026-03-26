Noelia Castillo Ramos, 25-letnia Hiszpanka, która kilka lat temu padła ofiarą zbiorowego gwałtu, dziś po południu została poddana eutanazji. Sparaliżowana kobieta mogła jej dokonać po długim procesie sądowym i mimo sprzeciwu swoich rodziców. Ostatnim życzeniem kobiety było to, by podczas eutanazji nie byli obecny jej rodzice.
W 2022 r. kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu w ośrodku dla nieletnich. Po tej tragedii próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z piątego piętra; w wyniku upadku została sparaliżowana.
Dwa lata później Noelia złożyła wniosek o eutanazję, a specjalna komisja medyczna w Katalonii wydała zgodę na jej przeprowadzenie. Proces został jednak wstrzymany na skutek działań ojca kobiety, który – przy pomocy katolickiej organizacji Abogados Cristianos – rozpoczął batalię sądową o utrzymanie córki przy życiu.
Po potwierdzeniu prawa Noelii do eutanazji przez hiszpańskie sądy i odrzuceniu wniosku o wstrzymanie procesu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka kobieta mogła zrealizować swój zamiar. Eutanazja została wykonana dziś o godz. 18.
Na krótko przed tym zanim młoda Hiszpanka została poddana eutanazji, jej najlepsza przyjaciółka chciała się z nią zobaczyć, ale szpital na to nie pozwolił.
Chciałam ją zobaczyć i sprawdzić, czy zmieni zdanie. A jeśli nie, to żeby się z nią pożegnać
— mówiła.
„Chcę przestać cierpieć”
24 marca Hiszpanka udzieliła ostatniego wywiadu.
Chcę przestać cierpieć i tyle. Zostały mi dwa dni życia
— powiedziała w programie „Y Ahora Sonsoles” stacji Antena 3.
Młoda kobieta tłumaczyła, że w związku z powikłaniami zdrowotnymi po próbie samobójczej, zmaga się z bólem i licznymi ograniczeniami.
Wiedziałam od początku, że nie chcę tak żyć
— podkreśliła.
kk/X
