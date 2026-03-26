WIDEO

25-letnia Noelia nie żyje. Hiszpanka została poddana eutanazji. Jej tragiczną historią żył cały świat. Szpital nie wpuścił jej przyjaciółki

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria/X/Pixabay
Noelia Castillo Ramos, 25-letnia Hiszpanka, która kilka lat temu padła ofiarą zbiorowego gwałtu, dziś po południu została poddana eutanazji. Sparaliżowana kobieta mogła jej dokonać po długim procesie sądowym i mimo sprzeciwu swoich rodziców. Ostatnim życzeniem kobiety było to, by podczas eutanazji nie byli obecny jej rodzice.

W 2022 r. kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu w ośrodku dla nieletnich. Po tej tragedii próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z piątego piętra; w wyniku upadku została sparaliżowana.

Dwa lata później Noelia złożyła wniosek o eutanazję, a specjalna komisja medyczna w Katalonii wydała zgodę na jej przeprowadzenie. Proces został jednak wstrzymany na skutek działań ojca kobiety, który – przy pomocy katolickiej organizacji Abogados Cristianos – rozpoczął batalię sądową o utrzymanie córki przy życiu.

Po potwierdzeniu prawa Noelii do eutanazji przez hiszpańskie sądy i odrzuceniu wniosku o wstrzymanie procesu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka kobieta mogła zrealizować swój zamiar. Eutanazja została wykonana dziś o godz. 18.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sparaliżowana 25-latka wywalczyła eutanazję po długim procesie sądowym. Rodzice są przeciwko. „Hiszpania Sáncheza to horror”

Na krótko przed tym zanim młoda Hiszpanka została poddana eutanazji, jej najlepsza przyjaciółka chciała się z nią zobaczyć, ale szpital na to nie pozwolił.

Chciałam ją zobaczyć i sprawdzić, czy zmieni zdanie. A jeśli nie, to żeby się z nią pożegnać

— mówiła.

Chcę przestać cierpieć”

24 marca Hiszpanka udzieliła ostatniego wywiadu.

Chcę przestać cierpieć i tyle. Zostały mi dwa dni życia

— powiedziała w programie „Y Ahora Sonsoles” stacji Antena 3.

Młoda kobieta tłumaczyła, że w związku z powikłaniami zdrowotnymi po próbie samobójczej, zmaga się z bólem i licznymi ograniczeniami.

Wiedziałam od początku, że nie chcę tak żyć

— podkreśliła.

kk/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych