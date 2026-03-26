Po raz pierwszy w historii Kościoła Anglii kobieta objęła urząd arcybiskupa Canterbury. To Sarah Mullally – duchowna, która sama siebie określa jako „feministkę”, a Financial Times nazywa ją „teologiczną liberałką”. Wspiera „prawo” do aborcji i środowiska LGBT+. W intronizacji nowej arcybiskup Canterbury uczestniczyli książę i księżna Walii, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz inni oficjele.
Pierwsze kazanie nowej arcybiskup
W uroczystości objęcia przez Sarah Mullally urzędu, która odbyła się wczoraj, uczestniczyli następca brytyjskiego tronu z żoną, premier Wielkiej Brytanii oraz przywódcy religijni.
Wygłaszając pierwsze kazanie w roli arcybiskupa - zwierzchnika Kościoła Anglii i Wspólnoty Anglikańskiej - Mullally modliła się o „nadejście pokoju” do ogarniętych wojną części świata, od Bliskiego Wschodu i Ukrainy po Sudan i Mjanmę - przekazała agencja Reutera.
Rozpoczynając dziś posługę jako arcybiskup Canterbury, ponownie mówię Bogu: „oto jestem”
— powiedziała.
Przypomniała o dawnych zaniedbaniach Kościoła w zakresie ochrony (jej poprzednik, Justin Welby złożył rezygnację z funkcji Arcybiskupa Canterbury w związku z ustaleniami raportu, z których wynikało, że nie zapewnił należytego dochodzenia w sprawie skandalu pedofilskiego w Kościele. Niezależne dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci przed kilku laty wykazało, iż Kościół Anglii był „miejscem, w którym sprawcy mogli się ukryć” - PAP).
Arcybiskup Mullally podkreśliła potrzebę „pozostania wiernym prawdzie, współczuciu, sprawiedliwości i działaniu”.
Kobieta objęła urząd „starszy niż korona”
Przed ceremonią biskup Philip Mounstephen, który miał ją pobłogosławić podczas jej inauguracji powiedział Reutersowi, że objęcie przez kobietę „starego urzędu, starszego niż Korona” było wydarzeniem historycznym.
Sygnalizuje to ogromną zmianę, jaka zaszła w życiu Kościoła
— stwierdził Mounstephen. Kobiety mogą zostawać kapłanami Kościoła anglikańskiego od 32. roku życia.
Podczas nabożeństwa w katedrze rozbrzmiewały modlitwy i czytania w wielu językach, w tym w urdu, co miało odzwierciedlać globalny zasięg Kościoła anglikańskiego liczącego ok. 85 mln wiernych na całym świecie. Najwięcej wyznawców ma - poza Wielką Brytanią - w Nigerii, Ugandzie i Kenii.
Zwiastowanie było głównym tematem nabożeństwa.
Kiedy myślę o swoim życiu – o nastoletniej Sarze, która uwierzyła w Boga i postanowiła naśladować Jezusa – nie wyobrażałam sobie, jaka przyszłość ją czekała
— powiedziała Mullally.
„Feministka” i „teologiczna liberałka”
W okresie swojej posługi Mullally, określająca się jako „feministka” wyświęcała zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Nowa arcybiskup Canterbury wspiera również środowiska LGBT+.
To czas, abyśmy zastanowili się nad naszą tradycją i Pismem Świętym, i wspólnie zastanowili się, jak możemy zaoferować odpowiedź, która będzie inkluzywną miłością. Musimy pamiętać, że chodzi o ludzi, a Kościół dąży do okazywania miłości wszystkim, ponieważ odzwierciedla to Boga miłości, który kocha każdego
— stwierdziła w 2017 r.
Kilka lat później, w 2022 r., Sarah Mullaly poparła obchody „miesiąca historii LGBT+ i utworzenie grupy doradczej, której celem byłoby doradzanie diecezji w sprawie „opieki duszpasterskiej i włączania osób LGBT+ w życie naszych wspólnot kościelnych”. W 2018 opowiedziała się za tradycyjnym nauczaniem Kościoła Anglii o małżeństwie między jednym mężczyzną a jedną kobietą.
Deklarowała również, że jest osobą sprzyjającą „prawu” do aborcji, jednak sama nie dokonałaby tego rodzaju „zabiegu”.
„Financial Times” opisuje, że Mullally bywa określana jako „teologiczna liberałka”.
Przesłanie od papieża Leona XIV
Swoje przesłanie do nowej arcybiskup skierował papież Leon XIV, wzywając do „dialogu w miłości i prawdzie”.**
Jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować dialog w prawdzie i miłości, ponieważ tylko w prawdzie i miłości możemy wspólnie poznać łaskę, miłosierdzie i pokój Boga, a tym samym ofiarować te cenne dary światu
— napisał papież do abp Mullally.
Wskazując na odpowiedzialność, z jaką wiąże się przewodzenie diecezji Canterbury i Wspólnocie Anglikańskiej, zapewnił o modlitwie, aby nowa arcybiskup była prowadzona „przez Ducha Świętego w służbie Waszym wspólnotom”.
aja/PAP/Financial Times
