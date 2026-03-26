W Unii Europejskiej potwierdzono pierwszy przypadek ptasiej grypy u człowieka. "Pacjent zero" przebywa w szpitalu

  • Świat
  • opublikowano:
Potwierdzono pierwszy przypadek ptasiej grypy u człowieka w UE! / autor: Fratria
Rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrnczirzova potwierdziła pierwszy w UE przypadek ptasiej grypy u człowieka. Zakażony został zdiagnozowany we Włoszech po powrocie z kraju spoza Europy. Według niej ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje bardzo niskie.

„Pacjent zero” został hospitalizowany. Według rzeczniczki KE cierpi on na choroby współistniejące, co czyni go szczególnie podatnym.

Pierwszy w UE przypadek ptasiej grypy u człowieka odnotowano w regionie Lombardia, na północy Włoch. Zakażony powrócił z kraju spoza Europy, w którym wirus ten został wcześniej zidentyfikowany u ptaków. By zapobiec ewentualnej dalszej transmisji wirusa, włoskie władze medyczne prześledziły kontakty, jakie zakażony nawiązał, zanim trafił do szpitala.

Hrnczirzova podkreśliła, że ptasia grypa może przebiegać u człowieka całkowicie bezobjawowo, ale objawy mogą też być poważniejsze.

Rzeczniczka KE dodała, że szczepionki przeciwko ptasiej grypie są już dostępne i zazwyczaj są zalecane osobom pracującym w sektorze zajmującym się drobiem lub mającym większy kontakt z ptakami.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad na całym świecie zgłoszono 195 przypadków zakażenia wirusem ptasiej grypy u ludzi w 10 krajach Azji i Afryki. Tylko dwa zakażenia zakończyły się zgonem.

PAP/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych