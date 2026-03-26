Noelia Castillo Ramos, 25-letnia Hiszpanka, która kilka lat temu padła ofiarą zbiorowego gwałtu, dziś po południu podda się eutanazji. Sparaliżowana kobieta będzie mogła jej dokonać po długim procesie sądowym i mimo sprzeciwu swoich rodziów. „Hiszpania Sáncheza to horror” - napisał w sieci lider partii Vox Santiago Abascal.
Nikt z mojej rodziny tego nie popiera, ale szczęście ojca nie może być ważniejsze od szczęścia czy życia córki
— powiedziała Noelia w ostatnim wywiadzie, udzielonym stacji telewizyjnej Antena 3.
Zbiorowy gwałt i próba samobójcza
W 2022 r. kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu w ośrodku dla nieletnich. Po tej tragedii próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z piątego piętra; w wyniku upadku została sparaliżowana.
Dwa lata później Noelia złożyła wniosek o eutanazję, a specjalna komisja medyczna w Katalonii wydała zgodę na jej przeprowadzenie. Proces został jednak wstrzymany na skutek działań ojca kobiety, który – przy pomocy katolickiej organizacji Abogados Cristianos – rozpoczął batalię sądową o utrzymanie córki przy życiu.
Po potwierdzeniu prawa Noelii do eutanazji przez hiszpańskie sądy i odrzuceniu wniosku o wstrzymanie procesu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka kobieta będzie mogła zrealizować swój zamiar. Eutanazja ma zostać wykonana dziś o godz. 18.
To są moje ostatnie słowa, jeśli mnie oglądasz… Wiem, że mnie oglądasz…
— powiedziała jej matka w specjalnym apelu, w którym próbuje przekonać swoją córkę do zmiany decyzji.
„Chcę przestać cierpieć”
24 marca Hiszpanka udzieliła ostatniego wywiadu.
Chcę przestać cierpieć i tyle. Zostały mi dwa dni życia
— powiedziała w programie „Y Ahora Sonsoles” stacji Antena 3.
Młoda kobieta tłumaczyła, że w związku z powikłaniami zdrowotnymi po próbie samobójczej, zmaga się z bólem i licznymi ograniczeniami.
Wiedziałam od początku, że nie chcę tak żyć
— podkreśliła.
Poruszające nagrania ojca
Na dramatyczną decyzję młodej kobiety próbował wpłynąć także jej ojciec. Na portalu OkDiario ukazały się niepublikowane wcześniej nagrania, gdzie Noelia, po próbie samobójczej i rehabilitacji, w którą włożyła wiele pracy i wysiłku, zaczęła chodzić. Ojciec bardzo się cieszył i świętował to jako wielki sukces.
Co za maszyna! Tylko spójrzcie! Spacerujemy po Badalonie, a ona jest taka świetna, że już biegnie!
— mówi z zachwytem mężczyzna na jednym z nagrań
Jedna minuta filmowania, dobrze? Nie biegnij, spokojnie. Popatrz na mnie. Poślij mi całusa. Do zobaczenia, piękna!
— słyszymy w kolejnym.
Nagrania pokazują, że Noelia nie znajduje się w stanie wegetatywnym, że zaczyna odzyskiwać zdolność chodzenia. Na tej podstawie ojciec próbował przekonać sąd, aby nie wyraził zgody na eutanazję.
Sama 25-latka, która włożyła w rehabilitację wiele pracy, na jednym z filmów mówi, że chodzenie cały dzień jest dla niej bardzo męcząca.
Kiedy jestem zmęczona, przysiadam na chwilę, ale pokonuję takie długie dystanse, że to aż niewiarygodne
— podkreśla.
Noelia wspomina w ostatnim wywiadzie, że po przegranej batalii sądowej ojciec przestał ją odwiedzać i telefonować. Kobieta oceniła, że dla niego już nie żyje. Matka, choć nie popiera wyboru córki, pozostaje przy niej.
Jeśli nie chce żyć, nie mogę już nic zrobić. Nie akceptuję eutanazji, ale zawsze będę przy niej, o ile mi na to pozwoli
— powiedziała.
Modlę się, żeby w ostatniej chwili powiedziała: ‘Żałuję’
— przyznała matka.
Ożyła debata na temat eutanazji
Sprawa 25-latki sprawiła, że w Hiszpanii ożyła debata na temat eutanazji, zalegalizowanej w kraju w 2021 r. Hiszpania stała się tym samym czwartym krajem w Europie – po Holandii, Belgii i Luksemburgu – który wprowadził możliwość jej wykonywania.
Ta wiadomość bardzo mnie poruszyła. Państwo odbiera córkę jej rodzicom. Chłopcy z ośrodka ją gwałcą. A rozwiązaniem, jakie proponuje państwo, jest skłonienie jej do samobójstwa. Hiszpania pod rządami Sáncheza to horror
— napisał lider parti VOX Santiago Abascal, ostro krytykując premiera Hiszpanii Pedro Sáncheza.
W przeprowadzonym w 2021 r. sondażu Centrum Badań Socjologicznych (CIS) 72,4 proc. Hiszpanów poparło prawo do eutanazji, a 15 proc. było przeciw.
PAP/tt/okdiario.com
