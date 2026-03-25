RELACJA. 1492. dzień wojny na Ukrainie. Rosyjskie możliwości eksportu ropy zmniejszyły się co najmniej o 40 proc.

Charków po rosyjskim ataku dronowym. / autor: PAP/EPA
Charków po rosyjskim ataku dronowym. / autor: PAP/EPA

Trwa 1492. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 26 marca 2026 r.

00:02. Rosyjskie możliwości eksportu ropy zmniejszyły się co najmniej o 40 proc.

Co najmniej o 40 proc. zmniejszyły się możliwości rosyjskiego eksportu ropy naftowej w wyniku ukraińskich ataków na porty w zachodniej części Rosji, uszkodzenia rurociągu Przyjaźń i przejęcia kilku tankowców - podała w środę agencja Reutera, opierając się na danych rynkowych.

Według agencji do ograniczenia eksportu przyczyniły się przede wszystkim ataki ukraińskich dronów na infrastrukturę naftową. Uderzenia objęły m.in. kluczowe porty eksportowe – Noworosyjsk nad Morzem Czarnym oraz bałtyckie terminale w Primorsku i Ust-Łudze.

Dodatkowo - w wyniku styczniowych ataków Rosji - został uszkodzony rurociąg Przyjaźń, będący głównym szlakiem transportującym ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację. Na spadek eksportu wpłynęły także działania wymierzone w rosyjskie tankowce w Europie. Łącznie ograniczenia te mogły zmniejszyć eksport o ok. 2 mln baryłek ropy dziennie.

Wydobycie ropy naftowej w Rosji jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu państwa i ma kluczowe znaczenie dla gospodarki wartej 2,6 biliona dolarów - przypomina Reuters, dodając, że wstrzymanie eksportu surowca jest najpoważniejszym zakłóceniem w nowożytnej historii kraju.

Pomimo utrudnień logistycznych Rosja nadal kieruje część dostaw do odbiorców zagranicznych. Moskwa zaopatruje m.in. białoruskie rafinerie w ok. 300 tys. baryłek ropy dziennie, a także utrzymuje część eksportu do Azji. Eksport do Chin wynosi ok. 1,9 mln baryłek dziennie.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na sytuację Rosji była decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa z początku marca o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę. W efekcie Indie zakupiły na kwiecień 60 mln baryłek – poinformowała w środę agencja Bloomberg.

W ciągu trwającej pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie Kijów wielokrotnie atakował rosyjską infrastrukturę, włącznie z obiektami służącymi do eksportu ropy naftowej, aby osłabić machinę wojenną Kremla, mocno uzależnioną od sprzedaży surowców energetycznych.

red/PAP/Facebook/X

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

