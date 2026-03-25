Rząd Izraela wydał zgodę. Armia zmobilizuje do 400 tysięcy rezerwistów. To odpowiedź na konflikt z Iranem i Hezbollahem

  • Świat
  • opublikowano:
Armia Izraela zmobilizuje do 400 tysięcy rezerwistów / autor: EPA/ATEF SAFADI Dostawca: PAP/EPA.
Rząd Izraela pozwolił armii na powołanie do służby do 400 tys. rezerwistów w związku z trwającymi konfliktami z Iranem i wspieranym przez Teheran szyickim Hezbollahem - poinformował portal Times of Israel.

Wojsko oświadczyło, że 400 tys. nie jest faktyczną liczbą rezerwistów, którzy zostaną powołani. Jest to jednak „pułap zapewniający elastyczność (…) w zależności od potrzeb operacyjnych” - powiadomiła armia.

Poprzedni, zatwierdzony w grudniu, limit wynosił 280 tys. - przypomniał portal.

Mobilizacja

Upoważnienie Sił Obronnych Izraela do mobilizacji rezerwistów na podstawie rozkazu natychmiastowego powołania do wojska jest od ataku palestyńskiej terrorystyczne organizacji Hamas w 2023 r. przedkładane rządowi do zatwierdzenia co kilka miesięcy.

W okresie pokoju, kiedy nie zachodzą sytuacje kryzysowe, armia izraelska może mobilizować rezerwistów tylko na ograniczony czas i z dużym wyprzedzeniem - podkreślił portal.

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych