Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wprowadzenie zakazu przyjmowania przez partie polityczne dotacji w kryptowalutach, a także znaczące ograniczenie limitu dotacji przekazywanych partiom przez obywateli brytyjskich mieszkających za granicą.
Będziemy zdecydowanie działać, aby chronić naszą demokrację. Obejmuje to moratorium na wszystkie dotacje polityczne przekazywane w kryptowalutach
— oświadczył w Izbie Gmin premier Keir Starmer.
Limit dotacji od wyborców
Minister ds. budownictwa, społeczności i władz lokalnych Steve Reed poinformował natomiast, że limit dotacji od wyborców mieszkających za granicą będzie wynosić 100 tys. funtów rocznie na osobę. Oba postanowienia wchodzą w życie w trybie natychmiastowym.
Limit finansowy dotacji od Brytyjczyków mieszkających za granicą i zakaz przyjmowania dotacji w kryptowalutach znalazły się wśród sugestii zawartych w opublikowanym wcześniej raporcie na temat zapobiegania próbom wpływania na brytyjską politykę przez zagraniczne podmioty.
Zagrożenie związane z zagraniczną ingerencją finansową w naszą politykę jest realne, trwałe i nieustanne
— napisał jego autor, były wysokiej rangi urzędnik służby cywilnej Philip Rycroft.
Potencjalne nowe zagrożenie
Zaznaczył on w raporcie, że nie ma dowodów, by ostatnie wybory do Izby Gmin, które odbyły się w 2024 r., zostały wypaczone wskutek jakichkolwiek obcych ingerencji. Ostrzegł jednak, że oprócz państw, które tradycyjnie mają wrogie zamiary, takich jak Rosja, Chiny i Iran, istnieje „potencjalne nowe zagrożenie: rosnąca skłonność podmiotów zagranicznych i prywatnych obywateli, w tym z krajów sojuszniczych, takich jak Stany Zjednoczone, do ingerowania w politykę innych państw i wywierania na nią wpływu w celu realizacji własnych celów”.
Rząd zlecił sporządzenie raportu po tym, gdy jeden z polityków prawicowo-populistycznej partii Reform UK został w zeszłym roku skazany za przyjmowanie pieniędzy z Rosji.
Nowe ograniczenia w największym stopniu dotkną właśnie Reform UK, która w 2025 roku jako pierwsza brytyjska partia ogłosiła przyjmowanie dotacji w Bitcoinach i ma najwyższy odsetek dotacji pochodzących od obywateli brytyjskich mieszkających za granicą. Reform UK od wiosny zeszłego roku wygrała we wszystkich przeprowadzonych od tego czasu sondażach poparcia dla partii politycznych.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
