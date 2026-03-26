Nieletni w Rosji wyrażają sprzeciw wobec obowiązujących restrykcji w Internecie. "Zablokujcie się już w tej swojej Dumie Państwowej"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Pexels/X/@nexta_polska
Młode pokolenie w Rosji zaczyna kwestionować sens wprowadzonych blokad w mediach społecznościowych. Głos w tej sprawie zabrała mała dziewczynka, której konta zniknęły w związku z wprowadzonymi restrykcjami.

Cenzura w Rosji jest dziś jednym z najbardziej rozbudowanych i agresywnych systemów kontroli informacji na świecie. Rosyjskie władze blokują tysiące witryn, w tym media zagraniczne, niezależne portale i narzędzia do omijania nałożonych restrykcji.

Dość takiego obrotu spraw mają osoby nieletnie w Rosji, których nastrój wyraziła młoda Rosjanka. Jej nagranie udostępniono w serwisie X na profilu Nexty.

Szanowna Dumo Państwowa, zablokowaliście YouTube — tam był mój kanał. Zablokowaliście Instagrama — tam też był mój kanał. I Telegrama też. Może zablokujecie samych siebie? Zablokujcie się już w tej swojej Dumie Państwowej i pozwólcie ludziom normalnie żyć!

— powiedziała młoda Rosjanka w nagraniu udostępnionym przez Nextę.

Rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał w lutym ustawę, zgodnie z którą operatorzy sieci komórkowych mają ograniczać lub zatrzymywać funkcjonowanie łączności telefonicznej i internetowej na żądanie Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

