Młode pokolenie w Rosji zaczyna kwestionować sens wprowadzonych blokad w mediach społecznościowych. Głos w tej sprawie zabrała mała dziewczynka, której konta zniknęły w związku z wprowadzonymi restrykcjami.
Cenzura w Rosji jest dziś jednym z najbardziej rozbudowanych i agresywnych systemów kontroli informacji na świecie. Rosyjskie władze blokują tysiące witryn, w tym media zagraniczne, niezależne portale i narzędzia do omijania nałożonych restrykcji.
„Może zablokujecie samych siebie?”
Dość takiego obrotu spraw mają osoby nieletnie w Rosji, których nastrój wyraziła młoda Rosjanka. Jej nagranie udostępniono w serwisie X na profilu Nexty.
Szanowna Dumo Państwowa, zablokowaliście YouTube — tam był mój kanał. Zablokowaliście Instagrama — tam też był mój kanał. I Telegrama też. Może zablokujecie samych siebie? Zablokujcie się już w tej swojej Dumie Państwowej i pozwólcie ludziom normalnie żyć!
— powiedziała młoda Rosjanka w nagraniu udostępnionym przez Nextę.
Rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał w lutym ustawę, zgodnie z którą operatorzy sieci komórkowych mają ograniczać lub zatrzymywać funkcjonowanie łączności telefonicznej i internetowej na żądanie Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756391-nieletni-w-rosji-przeciw-cenzurze-moze-zablokujecie-siebie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.