Swój do swego? Łukaszenka składa wizytę w Korei Północnej. Spotkał się z Kim Dzong Unem, był witany z honorami

Spotkanie dyktatorów Korei Płn. i Białorusi w Pjongjangu / autor: PAP/EPA/BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /HANDOUT
Alaksandr Łukaszenka, białoruski dyktator nieuznawany przez Unię Europejską i wiele zachodnich państw za prawowitego przywódcę, przybył dziś do Korei Płn. z pierwszą oficjaną wizytą. Z dyktatorem Korei Kim Dzong Unem Łukaszenka ma podpisać „traktat o przyjaźni i współpracy”. Na prośbę rosyjskiego zbrodniarza wojennego Władimira Putina satrapa z Mińska złożył w Pjongjangu wieniec w dowód wdzięczności za udział żołnierzy Korei Północnej w rosyjskiej agresji na Ukrainę.

AFP, powołując się na białoruskie media, podała dziś, że białoruski satrapa przybył do Korei Północnej na zaproszenie dyktatora z Pjongjangu.

Obecna sytuacja po prostu popycha nas sobie w ramiona. Szukamy przyjaciół. Nasi przyjaciele mogą być daleko, ale są bardzo lojalni, niezawodni i pełni szacunku

— oświadczył szef białoruskiego MSZ Maksim Ryżankou.

Współpraca na fundamencie militarnym i politycznym

Dwudniowa wizyta Łukaszenki ma zdefiniować kluczowe obszary wspólnych interesów gospodarczych. Mińsk i Pjongjang, będące bliskimi sojusznikami Moskwy, dążą do zacieśnienia współpracy w obliczu izolacji na arenie międzynarodowej.

Współpraca ta ma silny fundament militarno-polityczny: oba reżimy aktywnie wspierają rosyjską inwazję na Ukrainę – Białoruś udostępniając swoje terytorium i zaplecze logistyczne, a Korea Płn. poprzez masowe dostawy amunicji i żołnierzy dla armii Władimira Putina. Na prośbę rosyjskiego zbrodniarza Łukaszenka złożył w Pjongjangu wieniec w dowód wdzięczności za wsparcie udzielane Rosji w pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Tuż po przylocie Łukaszenka odwiedził Pałac Kumsusan, oddając hołd zmarłym liderom KRLD, Kim Ir Senowi i Kim Dzong Ilowi – podała oficjalna białoruska agencja BiełTA.

Oba kraje mają zawrzeć około dziesięciu porozumień sektorowych, obejmujących m.in. rolnictwo, edukację oraz wzajemne dostawy towarów, takich jak żywność i kosmetyki.

Dyktatorzy spotkali się już wcześniej w Pekinie

To kolejny etap zbliżenia obu reżimów. Łukaszenka i Kim spotkali się wcześniej we wrześniu 2025 r. w Pekinie.

W wywiadzie udzielonym pod koniec ubiegłego roku białoruski lider komplementował północnokoreańskiego przywódcę, określając go mianem „przyzwoitego i uczciwego człowieka, z którym można robić interesy”.

Białoruś zadeklarowała gotowość do realizacji projektów trójstronnych z udziałem Rosji lub Chin.

PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

