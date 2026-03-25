„W ataku ukraińskich dronów na bałtycki port i stocznię w Wyborgu w obwodzie leningradzkim Rosji uszkodzony został okręt patrolowy budowany dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB)” – poinformował ukraiński portal Militarnyj.
Po ataku w lokalnych kanałach na Telegramie pojawiły się fotografie zaatakowanego okrętu, który na skutek uszkodzeń przewrócił się na inną jednostkę – prawdopodobnie okręt oceanograficzny rosyjskiej marynarki wojennej Wiceadmirał Buriliczow (według ekspertów będący faktycznie jednostką wywiadowczą). Skala uszkodzeń budowanego okrętu nie jest znana.
Patrolowiec do działań w Arktyce
Budowany w Wyborgu okręt to patrolowiec przystosowany do działań w Arktyce. Miał trafić na wyposażenie FSB, która zamówiła dwie jednostki tego typu. Okręt miał być uzbrojony w działo o kalibrze 76 mm, dwa zestawy przeciwlotnicze AK-630 o kalibrze 30 mm oraz karabiny maszynowe i wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych.
Rosja poinformowała dziś o strąceniu ostatniej nocy 389 ukraińskich dronów. W wyniku ukraińskiego ataku wybuchł pożar w rosyjskim porcie Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim.
