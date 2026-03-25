Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń - ogłosił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku premier Węgier Viktor Orban.
Potrzebujemy nowych środków, które pomogą nam przełamać blokadę naftową i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Dlatego dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a nadwyżki magazynowane w kraju. Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier
— oświadczył premier.
Zamiast wypełniać ukraińskie magazyny, będziemy wypełniać węgierskie. Będziemy chronić bezpieczeństwa energetycznego Węgier, utrzymując stabilne ceny paliw i obniżając koszty mediów dla węgierskich rodzin
— dodał Orban.
Nieczynny rurociąg „Przyjaźń”
Rurociąg naftowy „Przyjaźń”, główny szlak transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg remontują, jednak rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, nazywając te działania „szantażem”.
Dane firmy EXPRO, ukraińskiej grupy consultingowej, wskazują, że w 2025 roku Ukraina importowała z Węgier ponad 2,9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli 45 proc. całkowitego importu tego surowca. Węgry są również ważnym dostawcą energii elektrycznej na Ukrainę, odpowiadając za 42 proc. importu w 2025 roku.
Wcześniej, reagując na przerwanie dostaw rurociągiem Przyjaźń, Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy naftowej, wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę oraz zagroziły wstrzymaniem przesyłu energii elektrycznej. Budapeszt blokuje również 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.
Na ostatnim szczycie UE w Brukseli 25 państw unijnych, bez Węgier i Słowacji, poparło konkluzje w sprawie dalszego wspierania Ukrainy, w tym uruchomienia unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027 oraz konieczności przyjęcia 20. pakietu sankcji na Rosję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła po szczycie, że UE przekaże Ukrainie zapowiadaną sumę „w taki czy inny sposób”.
tkwl/PAP
