Trwa 1491. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 25 marca 2026 r.
00:02. Rosja zaatakowała rekordową liczbą 948 dronów w ciągu doby
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie wykorzystały do ataku na Ukrainę rekordową liczbę 948 dronów - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. W obwodach iwanofrankiwskim i winnickim zginęły trzy osoby, a co najmniej 15 osób zostało rannych - podały władze lokalne.
We wtorek 24 marca Rosja prowadzi jeden z najbardziej masowych ataków na Ukrainę przy użyciu dronów bojowych. W ciągu dnia nadleciało bowiem ponad 550 dronów bojowych wroga. Biorąc pod uwagę atak nocny (…) wróg użył prawie tysiąca dronów bojowych typu Shahed, Gerber oraz innych typów
—przekazało ukraińskie lotnictwo w komunikatorze Telegram.
Według wstępnych danych we wtorek w ciągu dnia Rosja zaatakowała Ukrainę 556 dronami. Do godz. 19 czasu ukraińskiego (godz. 18 w Polsce) udało się zestrzelić 541 z nich. Do tego czasu w ciągu poprzednich 24 godzin odnotowano ataki 948 bezzałogowców.
Nalot za dnia obejmował szerszy obszar niż ataki w nocy z poniedziałku na wtorek. Duża liczba dronów przyleciała z północy, z obwodów czernihowskiego i sumskiego. Zaatakowano też obwody: połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachód kraju, od miasta Chmielnicki do Lwowa.
W ataku na centrum Iwano-Frankiwska zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne, wśród nich 6-letnie dziecko - przekazała szefowa władz obwodu iwanofrankiwskiego Switłana Onyszczuk. Dodała, że uszkodzono budynek obwodowego szpitala położniczego i ok. dziesięciu budynków mieszkalnych.
Mer miasta Rusłan Marcinkiw poinformował, że armia rosyjska próbowała uderzyć w jeden z budynków administracyjnych w Iwano-Frankiwsku. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna w okolicznych budynkach, w tym w szpitalu położniczym. Dodał, że podczas alarmu w schronie przyjęto porody dwóch kobiet.
W obwodzie winnickim w zmasowanych rosyjskich atakach zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych - podała szefowa administracji wojskowej tego regionu Natalia Zabołotna.
Wcześniej we wtorek premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że w centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał XVII-wieczny kościół św. Andrzeja wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informację o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Sadowy wyjaśnił, że trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta. Według mera Lwowa liczba rannych zwiększyła się do 17 osób i stałe rośnie.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756342-relacja-1491-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.