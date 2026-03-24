Trwa 1491. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 25 marca 2026 r.
09:43. Rosyjski dron uderzył w komin elektrowni w Auvere
Rosyjski dron uderzył nad ranem w komin elektrowni w miejscowości Auvere na północnym wschodzie Estonii – podała agencja BNS.
Zgodnie z aktualnymi informacjami dron nie był skierowany przeciw Estonii. Trwa obecnie wstępne postępowanie, a śledztwo wyjaśni okoliczności zdarzenia
— oznajmiła prokurator generalna Astrid Asi.
09:03. W ataku Rosji na obwód odeski zginęła kobieta; w obwodzie czernihowskim 150 tys. odbiorców bez prądu
Starsza kobieta zginęła w rosyjskim ataku na obwód odeski, na południu Ukrainy - poinformowały rano miejscowe władze. Inny rosyjski atak spowodował uszkodzenie obiektu energetycznego w obwodzie czernihowskim, na północy kraju; ok. 150 tys. odbiorców w mieście Czernihów i jego okolicach jest bez prądu.
Wczoraj wieczorem w rejonie Izmaiłu w wyniku wrogiego ataku na dzielnicę mieszkalną został zniszczony prywatny dom, doszło do pożaru. Uszkodzonych zostało również sześć sąsiednich budynków mieszkalnych. Strażacy ugasili pożar. Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a jedna została ranna
— czytamy w komunikacie Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).
Szef odeskich wojskowych władz obwodowych Ołeh Kiper powiadomił, że ofiara śmiertelna to 87-letnia kobieta.
Spółka Czernihowobłenerho poinformowała w komunikatorze Telegram, że „w wyniku ataku wroga uszkodzeniu uległ obiekt energetyczny w rejonie (powiecie) czernihowskim. Bez prądu pozostało około 150 tysięcy odbiorców w mieście Czernihów i rejonie czernihowskim. Pracownicy energetyki przystąpią do prac awaryjnych i naprawczych, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa”.
W nocy z wtorku na środę Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 147 dronów, z czego ponad 80 typu Shahed. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 121 bezzałogowych statków powietrznych na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 24 dronów bojowych w 18 lokalizacjach.
08:32. Dron wleciał z terytorium Rosji w łotewską przestrzeń powietrzną
Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że w przestrzeń powietrzną kraju wleciał z Rosji dron. Bezzałogowiec rozbił się, ale nikt nie odniósł obrażeń, a infrastruktura cywilna nie uległa zniszczeniu - podała łotewska agencja LETA.
Na miejscu obecne są siły wojskowe i policyjne. Nie stwierdzono dalszego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności cywilnej ani łotewskiej przestrzeni powietrznej.
Generał Egils Leszczinskis z dowództwa łotewskiej armii podkreślił w rozmowie z krajową telewizją, że nie zidentyfikowano jeszcze ani producenta, ani kraju pochodzenia dronu.
Leszczinskis przekazał, że kilka godzin wcześniej od strony Białorusi inny obiekt naruszył łotewską przestrzeń powietrzną, następnie skręcił i wleciał do rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Generał ocenił, że incydenty nie stanowiły skoordynowanej akcji. Jego zdaniem oba bezzałogowce zboczyły z pierwotnej trajektorii i „wleciały w obszar, do którego nie miały wchodzić” - podała LETA.
08:00. Rosjanie zabili jedną osobę w obwodzie odeskim
Wczoraj wieczorem w rejonie Rosjanie zaatakowali dzielnicę mieszkalną. Atak zniszczył prywatny dom, spowodował pożar i uszkodził sześć innych pobliskich budynków mieszkalnych. Według wstępnych doniesień jedna osoba zginęła, a druga została ranna - relacjonuje profil blyskavka w serwisie X.
07:45. Łukaszenka przybył z pierwszą wizytą do Korei Północnej. Z Kimem podpisze traktat o przyjaźni
Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka przybył do Korei Płn. z pierwszą oficjalną wizytą na zaproszenie lidera tego kraju Kim Dzong Una – podała AFP, powołując się na białoruskie media. Przywódcy obu państw, objętych surowymi sankcjami zachodnimi, mają podpisać traktat o przyjaźni i współpracy.
07:21. Drony zaatakowały port Ust-Ługa w rosyjskim obwodzie leningradzkim nad Morzem Bałtyckim! Uderzono także na Wyborg
Pojawiają się informacje, że na skutek uderzenia bezzałogowców wybuchł pożar w kompleksie przetwórstwa kondensatu gazowego Novatek.
Przypomnijmy, w ostatnim czasie ukraińskie drony uderzyły w rosyjski port w Primorsku nad Bałtykiem.
Doniesienia mówią również o atakach w Wyborgu, które dotknęły port i teren w pobliżu budynku FSB.
07:01. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1220 żołnierzy (łącznie 1 290 960 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
06:30. 120 żołnierzy piechoty morskiej wzmocni bezpieczeństwo granic Litwy
120 żołnierzy piechoty morskiej Portugalii rozpoczyna misję na Litwę służącą wzmocnieniu wschodniej flanki NATO - przekazało dowództwo portugalskiej armii. W specjalnym komunikacie poinformowano, że wojskowi dotrą do Kłajpedy w czwartek.
00:02. Rosja zaatakowała rekordową liczbą 948 dronów w ciągu doby
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie wykorzystały do ataku na Ukrainę rekordową liczbę 948 dronów - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. W obwodach iwanofrankiwskim i winnickim zginęły trzy osoby, a co najmniej 15 osób zostało rannych - podały władze lokalne.
We wtorek 24 marca Rosja prowadzi jeden z najbardziej masowych ataków na Ukrainę przy użyciu dronów bojowych. W ciągu dnia nadleciało bowiem ponad 550 dronów bojowych wroga. Biorąc pod uwagę atak nocny (…) wróg użył prawie tysiąca dronów bojowych typu Shahed, Gerber oraz innych typów
—przekazało ukraińskie lotnictwo w komunikatorze Telegram.
Według wstępnych danych we wtorek w ciągu dnia Rosja zaatakowała Ukrainę 556 dronami. Do godz. 19 czasu ukraińskiego (godz. 18 w Polsce) udało się zestrzelić 541 z nich. Do tego czasu w ciągu poprzednich 24 godzin odnotowano ataki 948 bezzałogowców.
Nalot za dnia obejmował szerszy obszar niż ataki w nocy z poniedziałku na wtorek. Duża liczba dronów przyleciała z północy, z obwodów czernihowskiego i sumskiego. Zaatakowano też obwody: połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachód kraju, od miasta Chmielnicki do Lwowa.
W ataku na centrum Iwano-Frankiwska zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne, wśród nich 6-letnie dziecko - przekazała szefowa władz obwodu iwanofrankiwskiego Switłana Onyszczuk. Dodała, że uszkodzono budynek obwodowego szpitala położniczego i ok. dziesięciu budynków mieszkalnych.
Mer miasta Rusłan Marcinkiw poinformował, że armia rosyjska próbowała uderzyć w jeden z budynków administracyjnych w Iwano-Frankiwsku. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna w okolicznych budynkach, w tym w szpitalu położniczym. Dodał, że podczas alarmu w schronie przyjęto porody dwóch kobiet.
W obwodzie winnickim w zmasowanych rosyjskich atakach zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych - podała szefowa administracji wojskowej tego regionu Natalia Zabołotna.
Wcześniej we wtorek premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że w centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał XVII-wieczny kościół św. Andrzeja wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informację o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Sadowy wyjaśnił, że trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta. Według mera Lwowa liczba rannych zwiększyła się do 17 osób i stałe rośnie.
