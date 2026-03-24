Czeska policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych w związku z pożarem w zakładach zbrojeniowych w Pardubicach. Ujęci to obywatele Czech, USA oraz cudzoziemiec, który znajdował się na terytorium Słowacji
Podpalenie zakładach zbrojeniowych
Zatrzymanym postawiono zarzuty ataku terrorystycznego i udziału w grupie terrorystycznej. Wcześniej media informowały o poszukiwaniu siedmiu osób podejrzanych o udział w podłożeniu ognia w piątek w zakładach zbrojeniowych firmy LPP Holding w Pardubicach.
Na skutek podpalenia spłonęła hala magazynowa i budynek administracyjny. Spółka szacuje, że szkody wyniosą setki milionów koron. W Pardubicach prowadzone były prace nad systemami łączności dla kolei oraz urządzeniami optoelektronicznymi.
Służby Rosji pod fałszywą flagą
Jeszcze w piątek do podłożenia ognia przyznała się nieznana wcześniej propalestyńska grupa aktywistów. Analitycy nie wykluczają jednak tzw. operacji pod fałszywą flagą, za którą mogły stać np. służby specjalne Rosji.
Dziś grupa opublikowała nowe oświadczenie. Grozi w nim, że ujawni dokumenty LPP Holding skradzione podczas włamania do jej siedziby, chyba że do 20 kwietnia firma poinformuje o zerwaniu kontaktów z jedną z izraelskich firm zbrojeniowych i potępi okupację Palestyny.
SC/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756317-terroryzm-w-czechach-sluzby-rosji-pod-falszywa-flaga
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.