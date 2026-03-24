Nastroje w Związku Wypędzonych: Więcej skupienia na cierpieniu Niemców! "Nowe pole bitwy w wojnie kulturowej"

Brama Brandenburska i symbol Związku Wypędzonych / autor: Pixabay/Peggy_Marco/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/Lintermannh
Centrum dokumentacyjne Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie planuje zmiany kadrowe i programowe. Jak podaje dw.com, przyczyną ogłoszenia naboru na nowego szefa „jest najwyraźniej krytyka wystawy stałej ze strony Związku Wypędzonych (BdV)”. – Mniej kontekstualizacji wydarzeń poprzedzających wysiedlenia, więcej skupienia na cierpieniu Niemców – wyjaśniał nastroje wśród „wypędzonych” Stephan Lehnstaedt, przewodniczący rady naukowej Centrum. Jednym z nowych kandydatów na szefa tej instytucji jest doradca frakcji parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu i szef frakcji parlamentarnej ds. wypędzonych, przesiedleńców i mniejszości niemieckich. - Teraz Centrum Dokumentacji nie podlega już kompetencjom pamięci, lecz ojczyzny - zaznaczył Lehnstaedt. Według niemieckich mediów zmiany w Centrum mogą wywołać napięcie z Polską.

Krytyka ze strony Związku Wypędzonych

Centrum dokumentacyjne Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie zajmuje się gromadzeniem i prezentacją świadectw dotyczące ucieczek i wysiedleń, oczywiście szczególnie Niemców po II wojnie światowej.

Berliński profesor historii Stephan Lehnstaedt chciałby utrzymać dotychczasową dyrektorkę placówki, a ogłoszenie o naborze na to stanowisko jest dla niego niezrozumiałe.

Przyczyną tego jest najwyraźniej krytyka wystawy stałej ze strony Związku Wypędzonych (BdV)

— czytam na stronie dw.com.

Związek Wypędzonych stwierdził, że ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora ma na celu między innymi „większe skupienie się na misji pojednania i zwiększenie zasięgu wystawy”.

Jednocześnie prezes Związku, Stephan Mayer z CSU, odrzucił krytykę niemieckich mediów, według których „Związek Wypędzonych (BdV) dążył do reinterpretacji sprzecznej z interesami europejskimi”.

Brak empatii dla losów wypędzonych”

Mayer zasiada w zarządzie fundacji Centrum wypędzonych obok sześciu przedstawicieli Związku Wypędzonych.

Krytyka ze strony BdV trwa od dłuższego czasu

— powiedział Lehnstaedt, cytowany przez dw.com, gdzie czytamy, że „obejmuje ona między innymi oskarżenia o brak empatii dla losów wypędzonych”.

Mniej kontekstualizacji wydarzeń poprzedzających wysiedlenia, więcej skupienia na cierpieniu Niemców

— stwierdził historyk i dodał:

Rzeczywiście, w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadzono pewne ukierunkowane zmiany i udoskonalenia w wystawie stałej

— tłumaczył.

Jednak, jak pisze dw.com, z perspektywy BdV jest to ewidentnie niewystarczające.

Nowe pole bitwy w wojnie kulturowej”

Lehnstaedt mówił też, że „przygląda się debatom zainicjowanym niedawno przez ministra stanu ds. kultury Wolframa Weimera”.

To nowe pole bitwy w obecnej wojnie kulturowej

— podkreślił historyk.

Według niego, jak piszą niemieckie media, „rozpoczęło się to od przeniesienia odpowiedzialności za wypędzonych, niemieckich repatriantów, mniejszości niemieckie za granicą i mniejszości narodowe na Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”

Teraz Centrum Dokumentacji nie podlega już kompetencjom pamięci, lecz ojczyzny

— zaznaczył prof. Lehnstaedt.

Związek Wypędzonych jest uznawany jako „reprezentant interesów regionalnych stowarzyszeń Prus Wschodnich, Górnoślązaków i innych mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej”.

Decyzję o stanowisku dyrektora Centrum dokumentacyjne Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie rada powiernicza fundacji ma podjąć jutro.

SC/dw.com

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

