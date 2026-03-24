Wzrósł bilans ofiar katastrofy samolotu wojskowego w Kolumbii! Przyczyny wypadku nadal nie są znane. Na pokładzie było 125 osób

Katastrofa wojskowego samolotu transportowego Hercules-125 w południowo-wschodniej części Kolumbii. / autor: PAP/EPA

Do 66 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy wojskowego samolotu transportowego Hercules-125 w południowo-wschodniej części Kolumbii, w mieście Puerto Leguizamo - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła wojskowe. Na pokładzie było 125 osób.

Poprzedni bilans mówił o 34 ofiarach śmiertelnych.

Według agencji AFP w katastrofie zginęło 58 żołnierzy, sześciu członków personelu samolotu i dwóch policjantów. Przyczyny wypadku nadal nie są znane.

Do katastrofy doszło wkrótce po starcie samolotu z lotniska w Puerto Leguizamo, około 3 km od centrum miasta, blisko granicy z Peru. Według ustaleń mediów samolotem podróżowały dwa plutony Armii Narodowej Kolumbii.

Gustavo Pedro w komunikacie na X obwinił za katastrofę biurokratyczne przeszkody, opóźniające modernizację armii. Pierwsze amerykańskie samoloty Hercules C-130 zostały wyprodukowane w latach 50. XX wieku, a Kolumbia nabyła te maszyny pod koniec lat 60. Niedawno zmodernizowano niektóre starsze C-130, zastępując je nowszymi modelami, sprowadzonymi ze Stanów Zjednoczonych na mocy ustawy zezwalającej na transfer używanego lub nadwyżkowego sprzętu wojskowego.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

