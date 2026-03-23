Trwa 25. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Wtorek, 24 marca 2026 r.
00:01. Netanjahu: Trump widzi szansę na porozumienie z Iranem
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem i widzi on szanse na porozumienie z Iranem. Trump informował wcześniej, że Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje pokojowe z Iranem, ale władze w Teheranie temu zaprzeczyły.
Rozmawiałem dzisiaj z naszym przyjacielem, prezydentem Trumpem, który wierzy, że istnieje możliwość wykorzystania ogromnych sukcesów militarnych, uzyskanych wraz z USA, do osiągnięcia celów wojny w ramach porozumienia, które ochroni nasze żywotne interesy
– powiedział Netanjahu w nagraniu opublikowanym w serwisie X.
Trump w kilku poniedziałkowych wypowiedziach poinformował o prowadzeniu rozmów z Iranem, przedstawiając je jako „dobre i produktywne” negocjacje, które mogą szybko skutkować zakończeniem wojny, trwającej od 28 lutego.
red/PAP/X/FB
