Trwa 1490. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 24 marca 2026 r.
16:50. Dowództwo Operacyjne: polskie i sojusznicze lotnictwo w powietrzu w związku z nalotami na Ukrainę
W związku z aktywnością rosyjskich dronów w zachodniej części Ukrainy polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło operację w polskiej przestrzeni powietrznej; w powietrzu są myśliwce oraz śmigłowiec, a systemy naziemne są w stanie najwyższej gotowości - podało po południu Dowództwo Operacyjne RSZ.
Komunikat DORSZ przekazało w mediach społecznościowych we wtorek po południu; wcześniej pojawiły się doniesienia o zmasowanych nalotach rosyjskich dronów na Ukrainę i atakach m.in. w centrum Lwowa.
16:33. Rosyjskie drony uderzyły w ważne dla Polski miejsca!
Rosyjskie drony, które dzisiaj zaatakowały Lwów, uderzyły w ważne dla Polski miejsca: w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów – powiedział PAP konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon.
Jeden z dronów „spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów” – przekazał dyplomata w rozmowie telefonicznej.
Wyjaśnił, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historycznym Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe.
16:07. Rosyjskie drony uderzyły we Lwowie!
W centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO; co najmniej dwie osoby zostały ranne - przekazał szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.
Kozycki powiadomił w komunikatorze Telegram, że w centrum Lwowa doszło do wybuchu.
Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO. Co najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ponownie istnieje wysokie ryzyko ataku dronów! Proszę pozostać w schronach
— napisał.
Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informacje o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Według Sadowego trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta.
Rosja wystrzeliła we wtorek ponad 400 dronów w stronę Ukrainy w zmasowanym ataku przeprowadzonym w ciągu dnia - poinformował agencję Reutera rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat.
15:31. Uderzenie w potencjał rakietowy na tymczasowo okupowanym Krymie
15:07. Pożary w zakładach naftowych nad Morzem Bałtyckim trwają
NOEL Reports przekazał, że „ciężkie pożary w zakładach naftowych Primorsk wciąż trwają dzień po ukraińskich atakach dronów”.
Zdjęcia satelitarne potwierdzają, że płonie 4-5 zbiorników paliwa, a pożar może rozprzestrzenić się na sąsiednie zbiorniki i infrastrukturę
— wskazała platforma.
14:23. MAEA: Zaporoska Elektrownia Jądrowa znów zasilana przez linię rezerwową
Okupowana przez Rosję Zaporoska Elektrownia Jądrowa, na południowym wschodzie Ukrainy, utraciła połączenie z linią zewnętrzną zaopatrującą ją w energię elektryczną, w związku z czym jest obecnie zdana wyłącznie na swą jedyną linię rezerwową – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).
13:45. Trwają poszukiwania zbiorowej mogiły Polaków w Ugłach na Wołyniu
Po dwóch dniach poszukiwań szczątków Polaków we wsi Ugły na historycznym Wołyniu specjaliści polscy i ukraińscy, którzy prowadzą tam prace, nie odnaleźli jeszcze ich zbiorowej mogiły.
Szef polskiej części ekspedycji, prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poinformował we wtorek, że trafiono tam na inne pochówki.
13:10. Rosja wybuduje w wietnamie elektrownię atomową
Rosja wybuduje w Wietnamie elektrownię atomową o mocy 2400 MW — poinformował dzisiaj portal Vietnam Investment Review. Porozumienie, zawarte w Moskwie podczas wizyty premiera Wietnamu Pham Minh Chinha, zakłada powstanie dwóch bloków energetycznych opartych na rosyjskiej technologii.
Dokument, sygnowany w poniedziałek przez szefa państwowego koncernu Rosatom Aleksieja Lichaczowa i wietnamskiego ministra, szefa Kancelarii Rządu Tran Van Sona, przewiduje budowę dwóch reaktorów typu WWER-1200 o mocy 1200 MW każdy. Elektrownia Ninh Thuan 1 ma powstać w prowincji Ninh Thuan, w południowej części Wietnamu, nad Morzem Południowochińskim.
12:49. Na Litwie odwołano koncerty Dietera Bohlena po jego wypowiedziach o Rosji i Putinie
Występy niemieckiego muzyka Dietera Bohlena na Litwie zostały odwołane po kontrowersyjnych wypowiedziach artysty na temat Rosji – poinformowały litewskie media. Z powodu wykonywania rosyjskiej melodii „Kalinka” na tle symboli kojarzonych z Rosją odwołano też koncert Stjepana Hausera, chorwackiego wiolonczelisty.
Koncerty Bohlena, byłego członka zespołu Modern Talking miały odbyć się 20 i 21 listopada w Kłajpedzie i Kownie. Wydarzenia zapowiedziano na początku ubiegłego tygodnia, jednak po kilku dniach informacje o nich zniknęły ze stron organizatorów oraz serwisów sprzedaży biletów – podał litewski nadawca publiczny LRT.
12:13. Rosyjskie drony zaatakowały 14-piętrowy budynek mieszkalny w Dnieprze
Rannych zostało co najmniej siedmiu cywilów.
11:42. Dwie dziennikarki skazane zaocznie na 7,5 i 8 lat za posty o wojnie w Ukrainie
Dwie dziennikarki zostały skazane zaocznie przez sądy w Rosji na - odpowiednio - 7,5 i 8 lat pozbawienia wolności za posty w internecie dotyczące działań żołnierzy rosyjskich w Ukrainie – poinformował rosyjski niezależny portal Mediazona.
Dziennikarka zdelegalizowanej w Rosji niezależnej telewizji Dożd Walerija Ratnikowa została skazana na 7,5 roku pozbawienia wolności za posty na temat masakrowania ludności cywilnej w Buczy, dopuszczaniu się szabru przez rosyjskich żołnierzy oraz gwałtów na Ukrainkach.
TV Dożd została uznana w 2022 r. za „zagranicznego agenta” i zmuszono ją do zaprzestania nadawania w Rosji z powodu relacjonowania wojny w Ukrainie.
Z kolei dziennikarkę Ksienię Łuczenko skazano na 8 lat kolonii karnej za rozpowszechnianie „fejków na temat armii rosyjskiej”. Łuczenko napisała na Telegramie o rosyjskim ataku rakietowym na szpital dziecięcy w Kijowie w lipcu 2024 r.
11:18. Premier Litwy: Dron, który eksplodował na naszym terytorium, był wystrzelony z Ukrainy
Premier Litwy Inga Ruginiene potwierdziła we wtorek, że dron, który eksplodował w wczoraj wczesnym rankiem w rejonie (powiecie) orańskim, był dronem ukraińskim, przeznaczonym do ataku na cel w Rosji.
Dron, który przekroczył naszą przestrzeń powietrzną i wleciał do rejonu orańskiego, był dronem ukraińskim i ma związek z operacją, którą Ukraińcy przeprowadzili tamtej nocy przeciwko Rosji. Już teraz możemy z całą pewnością stwierdzić, że był to zbłąkany dron
— powiedziała Ruginiene po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.
10:30. Sandu: rosyjski atak na Ukrainę odciął połączenie energetyczne z Europą
Prezydent Mołdawii Maia Sandu obarczyła Rosję odpowiedzialnością za odcięcie połączenia energetycznego jej kraju z państwami europejskimi. Jest to skutek ataku na infrastrukturę energetyczną Ukrainy z ostatniej nocy – podała agencja Reutera.
10:17. Media: Alaksandr Łukaszenka złoży oficjalną wizytę w Pjongjangu
Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka złoży wizytę w Korei Północnej na zaproszenie „przewodniczącego spraw państwowych” Kim Dzong Una – podała państwowa agencja KCNA. Będzie to pierwsza podróż białoruskiego lidera do Pjongjangu. Oficjalny termin i plan nie zostały ujawnione.
08:53. Władze: pięć osób zginęło ostatniej nocy w zmasowanych rosyjskich atakach powietrznych
Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Ukrainę, wykorzystując 34 rakiety i 392 drony; w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych - poinformowały władze lokalne.
Biuro prasowe charkowskiej prokuratury obwodowej powiadomiło, że odnotowano bezpośrednie trafienie w pociąg elektryczny relacji Słatyne–Charków.
Na miejscu zginął 61-letni pasażer. Maszynista pociągu oraz jego pomocnik doznali silnej reakcji na stres. Obecnie na miejscu zdarzenia pracują wszystkie służby
— napisano w komunikacie.
Według wstępnych informacji armia rosyjska wykorzystała do ataku dron typu FPV, który uderzył w wagon pociągu znajdujący się w tym momencie na stacji Słatyne.
Rosyjska armia zaatakowała obwód połtawski, gdzie dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych – poinformowały lokalne władze. Media donosiły o licznych eksplozjach w Połtawie.
Około wpół do trzeciej nad ranem wróg rozpoczął zmasowany atak na Zaporoże, najpierw sześć dronów uderzeniowych, następnie pięć rakiet balistycznych. Jedna osoba zginęła, dziewięć osób zostało rannych
— napisał szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow.
Zaznaczył, że celem ataku były dzielnice mieszkalne oraz obiekty infrastruktury. Uszkodzonych zostało 20 bloków wielopiętrowych, sześć domów prywatnych, sklep, budynki niemieszkalne oraz przedsiębiorstwa.
We wtorek rano Rosjanie ostrzelali z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych centralną dzielnicę Chersonia; jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.
Siły Powietrzne Ukrainy podały, że w nocy z poniedziałku na wtorek armia rosyjska użyła w swych atakach 34 rakiet i 392 dronów różnych typów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 25 rakiet i 365 dronów. Zarejestrowano sześć trafień rakietami i 27 uderzeń bezzałogowych statków powietrznych w 22 lokalizacjach.
07:50. Port w Primorsku po ataku ukraińskich dronów
Największe rosyjskie porty naftowe nad Zatoką Fińską niedaleko Petersburga, tj. w Primorsku przy granicy z Finlandią oraz Ust-Łudze przy granicy z Estonią zawiesiły wczoraj eksport ropy naftowej i paliw z powodu ataków ukraińskich dronów – podała agencja Reutera.
07:20. DORSZ: zakończono operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone – poinformowało we wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej kraju - dodano.
Przed godz. 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało na platformie X, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
DORSZ podziękowało za wsparcie NATO, NATO AIRCOM, Siłom Powietrznym Hiszpanii.
Siłom, których samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie
— czytamy we wpisie. Dowództwo podziękowało też Holenderskim Siłom Zbrojnym za wsparcie systemami obrony powietrznej.
06:55. Rosysjkie straty wojenne
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, śmierć poniosło 1289740 żołdaków Władimira Putina.
04:10. Rosja zaatakowała Zaporoże i obwód połtawski, trzy osoby zginęły
Rosja zaatakowała w nocy z poniedziałku na wtorek Zaporoże i obwód połtawski na Ukrainie. Zginęły trzy osoby, 14 zostało rannych.
Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Rosja przeprowadziła potężny, skoordynowany atak na Zaporoże używając dronów i rakiet
— poinformował szef zaporoskich władz wojskowych Iwan Fedorow.
W Zaporożu uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy prywatne, sklep, budynki niemieszkalne i obiekt infrastruktury przemysłowej.
W obwodzie połtawskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i hotel.
W ataku wroga dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych
— zakomunikował szef połtawskich władz obwodowych Witalij Djakiwnycz.
03:10. DORSZ: Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej
W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało we wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— czytamy w komunikacie DORSZ, zamieszczonym na platformie X.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia w komunikacie, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.
00:01. Zełenski: Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze
Federacja Rosyjska kontynuuje przekazywanie danych wywiadowczych Iranowi, wykorzystując rozpoznanie radiotechniczne i radioelektroniczne oraz dane uzyskiwane od partnerów z Bliskiego Wschodu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Mamy niepodważalne dane, że Rosjanie nadal przekazują informacje wywiadowcze irańskiemu reżimowi. Rosja wykorzystuje własne zdolności rozpoznania radiotechnicznego i radioelektronicznego, a także część danych dotyczących współpracy, otrzymywanych od partnerów na Bliskim Wschodzie
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
red/PAP/X/FB
